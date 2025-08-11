El doloroso momento de Eva Bargiela en medio de su embarazo

La modelo Eva Bargiela está transitando los últimos meses del embarazo en el que espera su primer hijo junto a Gianluca Simeone . La felicidad la acompaña en todo momento, al igual que sus amigos y familia. Sin embargo, en las últimas horas, dio a conocer una dolorosa situación que la golpeó.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió la noticia de que había fallecido su gran compañera de vida, Frida, su perra. La mascota estuvo con ella en todos los momentos claves de su vida, y ahora tuvo que despedirla.

Eva Bargiela se encuentra pasando por el momento más importante de su vida. Junto a Gianluca, la joven está esperando a su primer hijo. Entre fashionismo y eventos familiares, la pancita de la modelo crece día a día, mientras se acerca el nacimiento del niño. Sin embargo, y en medio de esta alegría, una triste noticia se dio a conocer, y que lastimó mucho a la modelo. Su perra y compañera de vida, Frida, falleció en los últimos días.

image

Se trataba de una Frenchton, que es el resultado de la cruza entre un Bulldog Francés y un Boston Terrier. A principios del 2025, algunos de sus seguidores habían expresado preocupación, ya que se había dado a conocer que la perra tenía una enfermedad oncológica. Sin embargo, la modelo había llevado tranquilidad al contar de que estaba controlada y siendo cuidada por ella y por su pareja, quienes no dudaban en refugiarse en la mascota.

El triste posteo de Eva Bargiela

Pero en la noche del domingo, Eva Bargiela se pronunció en su cuenta de Instagram y compartió tiernas imágenes con Frida. De esta manera, contó la noticia de su fallecimiento y expresó su dolor.

"Mi Fridita hermosa, casi 12 años juntas. No te imaginas lo que te voy a extrañar, no te imaginas cuántas veces me salvaste", escribió en el posteo. Sus amigos, familia y seguidores no tardaron en darle el pésame y dedicarles dulces palabras que la acompañen en este duro momento.

image

Tras el posteo, Eva Bargiela no se volvió a pronunciar en redes sociales, refugiándose en la tranquilidad de su hogar y su intimidad. Frida era una de las dos mascotas que la modelo tiene con Gianluca Simeone, y fue su compañera más fiel en todos los momentos. En su cuenta de Instagram, Eva no dudaba en compartir fotografías con las perritas que estaban a su lado, y ahora pasa por un doloroso momento, mientras vive los últimos meses del embarazo.