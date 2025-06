Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron la primera "foto" de la cara de su hijo

Eva Bargiela y Gianluca Simeone mostraron la ecografa con la carita de su beb El amor de nuestras vidas.mp4

Eva y Gianluca van por el quinto mes y mantienen en vilo a sus seguidores con el embarazo en tiempo real. Todo se disparó casi sin querer, cuando el futbolista convirtió un gol y lo festejó llevándose la pelota debajo de la camiseta, un gesto inequívoco de que está esperando un hijo. Al poco tiempo la modelo lo confirmó y desde entonces transitan este momento a la vista de todos.

El especial Día del Padre que vivieron Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El domingo pasado, Eva Bargiela compartió en sus redes sociales imágenes junto a su papá y su novio, Gianluca Simeone, con motivo del Día del Padre, y sumó una especial dedicatoria para ambos. En el mensaje, expresó su gratitud y emoción por la etapa que está viviendo. Mencionó el rol de su padre como ejemplo de amor y compromiso, y agradeció a su novio por demostrarle que el sueño de formar una familia es posible.

“Un día del padre muy especial, extrañando y celebrando. Mezcla de emociones, pero con la seguridad de que en familia es todo más fácil”, escribió la rubia, buscando poner en palabras sus sentimientos. “Mi papá, que me enseñó lo que es el amor, el respeto, el compromiso y sostener. Lo que significa ser un verdadero compañero de vida y un buen papá. Y Gianluca que me demuestra todos los días que eso con lo que soñaba es posible. Hoy el saludo va doble, y me emociona mucho. Los amo", finalizó.

En declaraciones recientes, Bargiela contó que atraviesa el embarazo con tranquilidad y entusiasmo, destacando el apoyo de su familia y de la de Simeone. Sobre el inicio de la relación, recordó que desde el primer encuentro no se separaron y que la conexión se dio con naturalidad. “Desde el primer día que nos conocimos no nos separamos, queríamos lo mismo y fluyó todo lindo”.