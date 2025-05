¡El Cholo Simeone feliz! Eva Bargiela confirmó que está embarazada

El anuncio no fue casual ni planeado. Tras marcar un tanto decisivo para su equipo —un verdadero golazo desde más de 50 metros en la victoria 4-1 ante Tenerife B—, Gianluca se llevó el pulgar a la boca y luego colocó la pelota bajo su camiseta, emulando una panza de embarazada. El gesto, inmediatamente interpretado por los fanáticos, encendió los rumores que finalmente fueron confirmados horas más tarde con una tierna publicación en Instagram.

“Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)”, agregó la ex secretaria de Guido Kaczka, quien se separó de Facundo Moyano antes de conocer al joven futbolista en un boliche, según contó ella misma en entrevistas anteriores.

Simeone 2.jpg Eva Bargiela y Gianluca Simeone

La alegría de la familia Simeone

El posteo de Eva no tardó en recibir miles de likes y comentarios de amigos, colegas y seguidores que celebraron la noticia. Las imágenes no dejaron lugar a dudas: la emoción es compartida y la familia comienza a crecer. La última de las fotos, incluso, muestra con claridad la ecografía del bebé en camino, cuyo sexo aún no fue revelado, aunque seguramente será anunciado en los próximos meses.

Por su parte, Gianluca Simeone atraviesa un gran momento tanto personal como profesional. El delantero argentino, que se desempeña en el Rayo Majadahonda, fue clave para la clasificación de su equipo a los playoffs de ascenso a la Primera RFEF. Su rendimiento en el campo de juego lo posiciona como una de las figuras de su equipo, pero ahora todo parece quedar en un segundo plano frente a la llegada de su primer hijo.