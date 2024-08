Cuál es la gran diferencia económica por la que no se define el divorcio de Facundo Moyano y Eva Bargiela

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1824179232202760381?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1824179232202760381%7Ctwgr%5E0e0d38e70b757d34f975f83f2de2354acb058684%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-15994043823176275038.ampproject.net%2F2406131415000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false SENTENCIA DE DIVORCIO: polémica en la guerra de FACUNDO MOYANO y EVA BARGIELA



Del feliz casamiento a una disputa legal sin tregua.



Fuertes diferencias por la división de bienes.



Atrás quedaron los tiempos en que veían a su casamiento como "la síntesis" del amor que se tenían. Las diferencias entre Eva y Facundo se volvieron irreconciliables. Eva "recurrirá por la vía que corresponda en relación a la compensación económica y liquidación de bienes de la sociedad con su marido", informó Diego Esteves sobre el pedido que hace la modelo, con firma de Ana Rosenfeld.

La abogada demanda, según el periodista, la declaración de bienes de Moyano teniendo en cuenta que se está tramitando la separación de los mismos. Por eso pedirá "compensación económica".

Eva Bargiela contó el peor chisme de su ex, Facundo Moyano

Eva Bargiela está apostando de nuevo al amor, tras conocer a Gianluca Simeone. La modelo rompió el silencio sobre su anterior relación, a unos meses de su separación de Facundo Moyano. Durante una charla íntima, se sinceró sobre su matrimonio y reveló la terrible desilusión que se llevó con el político.

"Él no dejó pasar mucho tiempo y se mostró con otra. Cuando nos separamos, yo estaba en el Bailando. Estaba mal, puertas adentro, y hubiese preferido que no trascienda mediáticamente, y lo contó”, explicó Eva sobre el duro golpe que sufrió, luego de que su entonces marido sacara a la luz que estaban separados.

La modelo reflexionó sobre los problemas que desencadenaron la separación. “Creo que éramos muy diferentes… Yo me hago cargo. Yo estuve mucho tiempo esperando que las cosas sean de una manera, pero no iban a ser nunca así porque vos a una persona no le podés pedir que sea de una forma que no es”, remarcó.

Desilusionada, confirmó que estaba esperando algo de Facundo que nunca le iba a poder dar: “Yo estaba con un optimismo de esperar que él cambie o me de algo que no tenía para darme”. “Cuestiones muy de fondo en la que pensamos muy distinto. Objetivos de vida. Yo por ejemplo soy muy familiera. Y quiero tener hijos. No digo que Facundo no quiera, pero... no era tan familiero”, agregó.

Además, admitió que fue muy angustiante que su pareja no la apoyara en el certamen de baile. “Y si das vuelta atrás en un matrimonio, para mí, no hay retorno. Que se yo, estaba en el Bailando y Tinelli me preguntaba todo el tiempo cuándo iba a venir y yo ponía caritas y, por dentro, decía "cómo te digo que no va a venir nunca’”, admitió.