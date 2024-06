Eva Bargiela contó el peor chisme de su ex, Facundo Moyano

"Él no dejó pasar mucho tiempo y se mostró con otra. Cuando nos separamos, yo estaba en el Bailando. Estaba mal, puertas adentro, y hubiese preferido que no trascienda mediáticamente, y lo contó”, explicó Eva sobre el duro golpe que sufrió, luego de que su entonces marido sacara a la luz que estaban separados.

La modelo reflexionó sobre los problemas que desencadenaron la separación. “Creo que éramos muy diferentes… Yo me hago cargo. Yo estuve mucho tiempo esperando que las cosas sean de una manera, pero no iban a ser nunca así porque vos a una persona no le podés pedir que sea de una forma que no es”, remarcó.

Qué dijo Eva Bargiela de Facundo Moyano

Desilusionada, confirmó que estaba esperando algo de Facundo que nunca le iba a poder dar: “Yo estaba con un optimismo de esperar que él cambie o me de algo que no tenía para darme”. “Cuestiones muy de fondo en la que pensamos muy distinto. Objetivos de vida. Yo por ejemplo soy muy familiera. Y quiero tener hijos. No digo que Facundo no quiera, pero... no era tan familiero”, agregó.

Además, admitió que fue muy angustiante que su pareja no la apoyara en el certamen de baile. “Y si das vuelta atrás en un matrimonio, para mí, no hay retorno. Que se yo, estaba en el Bailando y Tinelli me preguntaba todo el tiempo cuándo iba a venir y yo ponía caritas y, por dentro, decía "cómo te digo que no va a venir nunca’”, admitió.

Eva Bargielo Facundo Moyano 2.jpg Eva Bargiela habló de Facundo Moyano.

Qué dijo la ex de Gianluca Simeone al verlo en pareja con Eva Bargiela

Luego de que finalmente se confirmara el romance entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone, la ex pareja del futbolista, Abril Bruzzese, compartió unos polémicos posteos en su cuenta de X. Ante esta situación, el periodista Matías Vázquez se comunicó con la joven que estuvo 3 años en pareja con el hijo del Cholo Simeone y Carolina Baldini.

“Si yo salgo a hablar tengo muchas cosas que contar sobre lo que viví al lado del hijo del Cholo. Siento que parte del entorno no me permite hablar”, contó el periodista en Socios del Espectáculo acerca de que le respondió Abril y agregó: “Son posteos contundentes que tiene que ver con lo que yo viví y fui arrastrando estos años”.

En tanto, Paula Varela reveló que dijeron al respecto desde el entorno del futbolista: “Si quiere ser famosa que trabaje. Ella lo dejó a él y a las dos semanas estaba saliendo con otro. Eva ya lo conoce soltero. De hecho él hasta le mandó el perro (a Abril) desde Europa para que ella esté contenta. Estaba todo terminado y ahora se cuelga de esto porque quiere ser famosa”.