Cuál fue el insulto que Eva Bargiela le dijo a Facundo Moyano

El dirigente político revivió el doloroso momento que vivió con su ex en una nota que brindó a Vero Lozano.

Eva Bargiela y Facundo Moyano sorprendieron con su separación a mediados del año pasado. La modelo y el dirigente político siguieron con su vida y su divorcio por el momento quedó en "stand by". Meses atrás de su ruptura, la pareja estuvo en el diván de "Corta por Lozano" y salió a la luz el insulto que le dijo ella a él y que el dirigente no perdona ni olvida.

Eva y Facundo visitaron el programa de Vero Lozano durante el 2023. El feliz matrimonio en ese momento, se confesaron y una de esas fueron si la pareja insultaba o no. Fue entonces cuando el dirigente político sacó los trapitos al sol.

"A mi algunas veces me habrás puteados", comenzó diciendo Moyano. "Bueno amor, te lo mereces a veces", arrojó Bargiela entre risas. Luego, el dirigente político arrojó: "Te acordás que al principio de todo me dijo, que yo me re ofendí 'la verdad, sos un grasa'".

FACUNDO MOYANO - EVA BARGIELA.jpg Facundo Moyano y Eva Bargiela en tiempos de amor y felicidad conyugal.

"Si si, fue gravísimo. Le quedó todavía se lo acuerda", dijo Eva quien se justificó diciendo que en una pelea ella arrojó eso por que sabía que a Facundo le iba a doler.

El dolor de Eva Bargiela al hablar de su separación de Facundo Moyano

Eva Bargiela pasa uno de los momentos más complicados en su vida amorosa, luego de la separación que sufrió el corriente año con el político Facundo Moyano, con quien contrae matrimonio desde hace dos años. Pero este año ese vínculo llegó a su fin, luego de que Moyano haga público el fin de la relación en el programa Verdad o Consecuencia, que se emite por TN. En ese momento, Bargiela participaba de la edición del Bailando 2023 que conduce Marcelo Tinelli.

Eva Bargiela-Facundo-Moyano.jpg

Eva se sinceró sobre el fin de la relación este sábado en el programa PH, Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff: “En un momento separarse claramente es doloroso, porque por lo menos yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que iba a formar una familia y todo lo que eso implica”, contó y agregó: “Como que se me vino el mundo abajo”.

Durante la sección donde uno de los invitados puede preguntarle a otro, Pamela David tomó coraje y le preguntó sobre el día después del vínculo y si se había sacado un peso: “Bueno, yo hoy me siento más liviana, no sé si diría que me saqué un peso de encima”. Luego, agregó: “Estoy contenta, estoy disfrutando, estoy trabajando”.

En su relato afirmó que fue un acierto no continuar: “Creo que sí porque por algo decidimos separarnos”, dijo. Más tarde, fue consultada sobre el período de casados que vivieron juntos: “Creo que estábamos buscando cosas diferentes, momentos diferentes, y no nos estábamos entendiendo tanto” .

La separación se dio en paralelo a su participación en el Bailando, algo que, en principio, indicaba ser el principal motivo de la separación. Además, un lugar donde los temas toman mucha trascendencia, como sucedió con su separación: “Hubiese preferido transitarlo de otra manera, pero también me hago cargo de que es mi trabajo y lo que yo elijo”. Además, Eva aclaró que no se enteró por la tele sino que ya se venía madurando la separación: “No. Estábamos atravesando una crisis, separándonos, pero él lo contó en un programa”.

Según declaró Bargiela, no estaban buscando un hijo, aunque en los planes a futuro si. Pero ya con la separación consumada, aunque todavía no firmaron el divorcio, Eva le deseó lo mejor a su expareja.

Más tarde, Bargiela dejó caer las lágrimas y se sinceró aún más: “La verdad es que yo sueño con tener una familia, con llegar a mi casa y tener un compañero. Más allá de los mandatos y demás, para mi es muy importante tener una familia. Yo me casé en su momento no por eso. Y me gustaría poder tenerlo”.