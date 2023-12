El dolor de Eva Bargiela al hablar de su separación de Facundo Moyano

Eva se sinceró sobre el fin de la relación este sábado en el programa PH, Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff: “En un momento separarse claramente es doloroso, porque por lo menos yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que iba a formar una familia y todo lo que eso implica ”, contó y agregó: “ Como que se me vino el mundo abajo” .

Durante la sección donde uno de los invitados puede preguntarle a otro, Pamela David tomó coraje y le preguntó sobre el día después del vínculo y si se había sacado un peso: “Bueno, yo hoy me siento más liviana, no sé si diría que me saqué un peso de encima”. Luego, agregó: “Estoy contenta, estoy disfrutando, estoy trabajando”.