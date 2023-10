Qué hizo Eva Bargiela cuando pusieron la cara de Facundo Moyano en la TV

Filosa, Bargiela agregó, en alusión a que Facundo no quería que se hable de él en el programa que conduce Marcelo Tinelli: “Si él que no quiere salir en el Bailando, que no salga. Enfóquenme a mí que yo sí quiero salir”.

La sorpresiva separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela

A casi dos años de casarse con Facundo Moyano, Eva Bargiela afirmó que siempre se mantuvo fiel durante el matrimonio y enfrentó la versión de que el sindicalista no se habría comportado de la misma manera.

EC65SW7JKRHURDP6FAV7CA2ZTI.avif

“De mí no va a salir nadie a decir que me conocía y que pasó algo conmigo. Yo duermo en paz. Después cada uno sabe lo que hizo. No me interesa ni saber ni averiguar. Para mí es un ‘hasta acá’”, dijo la modelo con firmeza, tras siete años en total de relación con Moyano.

“Yo estoy tranquila porque el tiempo que duró la relación, actué como considero que hay que actuar en una relación”, apuntó.

Movilizada, Eva Bargiela asumió que la separación y el modo en el que se hizo pública lograron empañar su feliz presente laboral que está transitando en el Bailando 2023.

“Esto lo siento injusto, porque yo no quería hablar de esto acá. Para mí es un momento muy importante. No sé por qué lo hizo”, expresó la modelo, molesta.