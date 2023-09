Se supo que quería hacer Eva Bargiela con Facundo Moyano antes de su separación

Eva Bargiela abrió su corazón para hablar sobre su reciente separación de Facundo Moyano, la noticia sorprendió a todos hace unos días, cuando el sindicalista lo anunció al aire en vivo. Desde entonces, la mediática mostró su tristeza por la decisión de su ex pareja y cómo decidió comunicarlo, y ahora reveló que ambos tenían planes para su guro.

Durante su visita a Desayuno Americano, Eva Bargiela compartió detalles sobre los planes que tenían como pareja, incluida la idea de formar una familia. "Era uno de los planes. No que estábamos planificándolo en este momento, pero era un tema súper hablado y estaba en los planes. Pero bueno, no llegamos", confesó Eva.

Eva Bargielo Facundo Moyano 1.jpg

La modelo también habló sobre los problemas en la relación que llevaron a la separación y no pudo evitar romper en llanto. "Las parejas pasan por momentos. No siempre es el mejor momento y bueno capaz...", dijo antes de ser interrumpida por la emoción. Luego, visiblemente afectada, expresó su cansancio emocional: "No quiero llorar más en la tele".