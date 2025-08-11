Nahuel Pennisi quiere cantar con Wos y le lanza palito a Luck Ra

El artista se encuentra de gira con “Libre” y, en la previa a su show en Neuquén, habló de sus colaboraciones y del reality La Voz Argentina.

Nahuel Pennisi es uno de los artistas del momento y llega a Neuquén con su show “Libre” . En diálogo con Línea Abierta (LU5) contó sobre el encuentro que tendrá con sus fans en Neuquén y Cipolletti, su deseo de hacer un feat con Wos y el análisis de La Voz Argentina.

El encuentro del cantautor con su público será en formato acústico, “bien íntima”, remarca el artista nacido en Florencio Varela que saltó al estrellato en 2009 cuando participó del Festival de Cosquín. “Tengo la alegría de volver a Neuquén, una provincia que me recibe con mucho amor”, destacó del público que lo acompaña en sus presentaciones.

Pennisi ganó mayor popularidad cuando colaboró con artistas como Abel Pintos , La Konga , Kany García y Luciano Pereyra , entre otros. “Son momentos lindos en los que uno disfruta y aprende mucho”, dijo y reconoció que colaboraciones con Kapanga en “Todavía” o Carajo en “Cruces Inauditos” lo sorprendieron. Siguiendo esta línea, contó que uno de sus sueños a cumplir es un feat con Alejandro Sanz a quien conoció en un viaje a Miami, El Negro Rada y Juan Luis Guerra.

Embed - La Konga, Nahuel Pennisi - UNIVERSO PARALELO (Estadio Luna Park)

“También me interesa compartir la música urbana con algún exponente de ahora como Wos o Trueno porque tienen apertura y te sacan de la zona de confort”, dijo dejando la puerta abierta a un estilo urbano que lo llevaría a otra escena.

Padre de Mateo y Alma, Pennisi no descarta el lanzamiento de un disco infantil. “Siempre estoy conectado con el amor a los niños y la música para chicos. Me gustaría grabar algún disco porque es divertido estar cerca de los nenes y las familias. Me emociona cuando van niños a los shows. Tengo ganas de hacer el disco, pronto”, contó en la entrevista.

Nahuel Pennisi y La Voz Argentina

El cantante supo lucirse como jurado de La Voz Kids en Uruguay y también como co-coach en la versión argentina de La Voz donde acompañó a Ricardo Montaner. El artista no dudó en reaccionar a la reciente edición que conduce Nicolás Occhiato.

“Estuve siguiendo a algunos cantantes. Me gusta un chico que se llama Gabriel (Franchelli). Canta muy bien. Lali tiene muy buenos cantantes, igual que La Sole”, sostuvo y opinó del rol que tiene Luck Ra como coach.

Embed - Gabriel Franchelli - "Defying gravity" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025

“Se está adaptando a este ritmo y al formato televisivo. Quizás de a poco se va descubriendo como artista y como coach”, lanzó sobre el rol que tiene el cordobés en el reality de Telefe.

“No es fácil acompañar a las personas que van con ilusiones. Lo está haciendo bastante bien y va a ir mejorando. Está en su momento y es un artista importante”, remarcó dandole un voto de confianza al novio de La Joaqui.

Nahuel Pennisi se presentará en Neuquén el 16 de agosto en el Cine Teatro Español, en Cipolletti el 17 de agosto en el Complejo Cultural Cipolletti y por último en Viedma el 19 de agosto en Centro Municipal de Cultura. Las entradas están disponibles en entradauno.com. Las entradas parten de un valor de $45.000.