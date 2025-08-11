La emotiva confesión de Flor Peña sobre el pedido de perdón de su papá desde el más allá

La actriz reveló en una entrevista con Infobae cómo fue la conexión con su papá a través de una médium.

Flor Peña contó cómo a sus 50 años recibió, a través de una médium, la tan esperada aprobación de su padre, un momento que transformó su vida y le dio paz luego de mucho tiempo en la que le tocó convivir dentro suyo con los rastros de una relación y un vínculo tormentoso.

En diálogo con Infobae, la actriz confesó una esfera muy íntima de su vida y contó sobre la relación con su papá. A sus 50 años, reveló que recibió un pedido de perdón de su padre a través de una médium, un momento que transformó su vida. Flor explicó que esta conexión espiritual, que ya formaba parte de su rutina, le ayudó a sanar viejas heridas y encontrar paz. “Hablo con mi papá que está en otra dimensión" y admitió que su padre le dijo cosas que nunca le dijo en su vida.

"La médium, que lo vio sonriente, con el sweater atado en sus hombros, del modo en el que él lo usaba, soltó: ‘Tu papá me pide que te diga que estás haciéndolo muy bien y que sigue cuidándote’. Imaginate lo que me reí y lo que lloré al mismo tiempo”, reveló la actriz.

La médium, que lo vio sonriente, con el sweater atado en sus hombros, del modo en el que él lo usaba, soltó: 'Tu papá me pide que te diga que estás haciéndolo muy bien y que sigue cuidándote'.

Finalmente, Julio dijo lo que siempre Flor quiso escuchar: "’Hija, te pido perdón porque nunca supe entender tu libertad, confío en vos’". La actriz reveló que se sintió conmovida por dichas declaraciones: "Esa honestidad tan cruda, tan brutal, con la que he luchado para conseguir todo lo que tengo en esta vida. Una vida en la que nada me ha sido fácil”.

Peña reflexionó sobre su búsqueda personal y cómo este mensaje llegó justo cuando más lo necesitaba, dándole un cierre esperado a años de incertidumbre y dolor.

La calentura de Flor Peña contra el programa de Karina Mazzocco

En el programa de América TV, A la Tarde, se vivió un tenso momento cuando el cronista del programa, Oliver Quiroz, fue a hacerle una nota a Flor Peña para preguntarle por la polémica denuncia de Viviana Canosa. Sin embargo, la actriz se mostró muy molesta con el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

“Te digo lo que dijo que la justicia -expresó contundente Peña-, manifestó que no hay nada con respecto a nosotros. ¡Lo demás no lo sé! No me voy a poner a hablar, yo voy a accionar contra Canosa y quiero que se entienda. ¡Por favor! Que la justicia dijo que nosotros no tenemos nada, que esos hechos nunca ocurrieron y no hay indicios de que nada de eso haya ocurrido”.

“Para mí es importante que eso se entienda -aseveró la actriz con firmeza-, porque si no veo que ustedes leen la denuncia, como si fuera algo cierto, o que se está por investigar y esa es una denuncia que ella hizo pero que no tiene asidero".

"Entonces ¡Por favor! Que se entienda, porque es un hecho grave y no quiero que mal informen ¿okey? ¡Listo!”, cerró la actriz. Por otro lado, en el piso, al escucharla, Mazzocco respondió: “¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no supimos informar? ¡Que pena! Nosotros incluso hablamos con su colaborador”.