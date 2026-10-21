Fede Bal y Evelyn Botto revelaron cuántas veces por día hacen el amor: quedaron todos en shock

La pareja reveló en diálogo con Olga detalles de su intimidad y la actividad sexual que tienen. El video del momento.

El programa Banquete, que es conducido por Paula Chaves y Pedro Alfonso a través del streaming Olga , Evelyn Botto y Federico Bal hicieron fuertes revelaciones sobre su intimidad: hablaron de las relaciones sexuales que tienen.

Sin pelos en la lengua al hacer las confesiones, ambos coincidieron en la cantidad de encuentros sexuales que tienen. Rápidamente, el resto de los integrantes del ciclo se asombraron y estallaron en risa por la naturalidad con la que hicieron la confesión.

" Eve y yo hacemos el amor a diario. A la mañana y a la noche”, dijeron abiertamente ante las cámaras mientras mantenían una cena. Rápidamente, se convirtió en uno de los momentos más comentados y que instantáneamente se viralizó en las redes sociales.

En medio de esas revelaciones, el hijo de Carmen Barbieri fue clara sobre quién motiva a esos encuentros sexuales: “Todo de ella”, aseguró Bal y luego la besó en la boca en más de una oportunidad. En el relato dejaron en claro que irán por más en la relación y que se encuentran en un gran momento.

Evelyn Botto reveló cómo hizo para bajar más de 20 kilos

Evelyn Botto sorprendió en los últimos días al contar los cambios que hizo en su alimentación durante su proceso para bajar de peso. La actriz y locutora, que forma parte de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de eltrece, explicó que su transformación comenzó por un problema de salud y no por una cuestión estética.

En un video compartido en las redes sociales de su nutricionista, Fiorella Vitelli, la pareja de Fede Bal recordó que atravesó un mes de fuerte acidez estomacal que le impedía dormir y la obligaba a consumir antiácidos varias veces al día. Ante esa situación, decidió buscar ayuda profesional para modificar sus hábitos.

Los nuevos hábitos en la vida de la locutora

Según relató Evelyn Botto, su nutricionista le propuso comenzar con una prueba de tres días en la que debía dejar de consumir café, azúcar, harinas y gaseosas, además de incorporar más agua a su rutina. La actriz aseguró que comenzó a sentirse mejor rápidamente y decidió sostener varios de esos cambios. Sin embargo, aclaró que el objetivo no era seguir una dieta restrictiva, sino aprender a alimentarse de una manera diferente.

Uno de los hábitos que más destacó fue modificar su desayuno. Botto explicó que empezó a incorporar huevos en lugar de elegir alimentos dulces o preparaciones a base de harinas. También señaló que aprendió a priorizar alimentos nutritivos al comenzar el día, sin sentir que debía cumplir un plan perfecto durante todas las comidas.

Además de las modificaciones en su alimentación, la locutora contó que comenzó a prestar más atención al descanso, la hidratación y la actividad física. Durante su relato, también hizo referencia al vínculo emocional que mantenía con la comida. Recordó una experiencia personal relacionada con su madre fallecida que la llevó a reflexionar sobre cómo recurría a los alimentos para afrontar situaciones difíciles.

El rol de su nutricionista

En ese sentido, Evelyn Botto destacó el acompañamiento de Fiorella Vitelli, quien la ayudó a construir una relación diferente con su alimentación y a dejar de lado la exigencia de hacer todo a la perfección. La locutora remarcó que uno de sus principales aprendizajes fue comprender que los pequeños cambios sostenidos en el tiempo también pueden ser importantes. Además, recomendó buscar acompañamiento profesional en lugar de atravesar el proceso en soledad.

Evelyn Botto reveló cómo hizo para bajar más de 20 kilos.

La actriz también defendió su decisión de modificar su cuerpo frente a las críticas que recibió en redes sociales y sostuvo que se trata de una elección personal vinculada con su bienestar. Aunque distintos medios se refirieron a un descenso de más de 20 kilos, en declaraciones anteriores Botto había mencionado una pérdida de 15 kilos. Más allá de la cifra, la artista puso el foco en los cambios de hábitos y en el acompañamiento profesional que recibió durante el proceso.

Los cambios alimentarios que describió Botto responden a su experiencia personal y no constituyen una dieta recomendada para todas las personas. Cualquier modificación importante en la alimentación debe adaptarse a las necesidades individuales.