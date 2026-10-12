La transformación de Evelyn Botto: la dieta que cambió su relación con la comida

Evelyn Botto contó cómo un problema de salud la llevó a cambiar su alimentación, su salud y qué aprendió durante el proceso.

Evelyn Botto atraviesa una etapa de cambios personales que decidió compartir con sus seguidores y que despertó interés por la manera en que transformó su rutina cotidiana. La artista, integrante de Otro día perdido, habló sobre una experiencia que la llevó a replantearse sus hábitos y a buscar alternativas para sentirse mejor.

En junio de este año, la actriz había contado que tomó la decisión de bajar de peso por cuestiones de salud. Desde entonces, mostró parte de su proceso a través de las redes sociales y explicó que su transformación no estuvo vinculada únicamente con su aspecto físico , sino también con la necesidad de mejorar su bienestar y salud .

En un video compartido por su nutricionista , Botto recordó el episodio que marcó un antes y un después en su relación con la comida. Según relató, durante aproximadamente un mes sufrió una fuerte acidez estomacal que la obligaba a tomar antiácidos y le impedía dormir con normalidad. Frente al malestar persistente, decidió buscar ayuda profesional para encontrar una solución. Al recordar cómo se sentía en aquel momento, resumió su desesperación con una frase contundente: "No puedo más, me voy a morir".

A partir de esa consulta, su nutricionista le propuso realizar un desafío de tres días que consistía en dejar el café, el azúcar, las harinas y las gaseosas, además de incorporar una mayor cantidad de agua a su rutina diaria. La actriz aseguró que comenzó a notar mejoras rápidamente y que esa experiencia la motivó a sostener algunos de esos cambios a largo plazo.

El hábito que incorporó a sus desayunos

Uno de los aspectos que Evelyn Botto modificó fue su desayuno. En lugar de comenzar el día con alimentos dulces o productos elaborados a base de harinas, empezó a incorporar huevos como una alternativa nutritiva. Al explicar el aprendizaje que obtuvo durante esta etapa, destacó la importancia de prestar atención a la primera comida del día: "Lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, y después hacé lo que quieras", señaló.

Sin embargo, la artista dejó en claro que su objetivo no fue ajustarse a una dieta estricta ni alcanzar una rutina perfecta. Para ella, el proceso consistió en incorporar pequeñas decisiones que pudiera mantener en el tiempo, sin exigirse cambios imposibles de sostener: "No tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien", reflexionó.

El acompañamiento emocional detrás de su transformación

Durante su relato, la novia de Fede Bal también hizo hincapié en el componente emocional de la alimentación y en la importancia de contar con alguien que acompañe el proceso: "Sin dudas es emocional la alimentación, y en ella encontré la banca esa que necesitaba", expresó al referirse al vínculo que construyó con su nutricionista.

De esta manera, Botto puso el foco no solo en los cambios alimentarios, sino también en el apoyo profesional que encontró durante esta etapa. Su experiencia le permitió reconocer que modificar hábitos puede implicar un desafío que va más allá de lo que se come. Por último, la actriz aprovechó la oportunidad para dirigirse a quienes atraviesan situaciones similares y alentarlos a no transitar el proceso en soledad: "No lo hagan solas, háganlo con alguien que las acompañe", aconsejó.

Con su testimonio, Evelyn Botto compartió una mirada personal sobre su transformación y destacó el valor de avanzar paso a paso, con acompañamiento y sin perseguir una perfección que, según explicó, nunca fue su objetivo.