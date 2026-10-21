Todo la información que tenes que saber sobre los shows de BTS en Argentina: los datos que no te pueden faltar
La banda de K-pop surcoreana se prepara para dar este miércoles el primer show, de tres, en el Estadio Único de La Plata. Hora, transporte, accesos, elementos prohibidos, entre otros detalles importantes.
El grupo de K-pop BTS vive las últimas horas previo a su primer show en la Argentina, para darle inicio a una seguidilla de dos eventos posteriores (viernes 23 y sábado 24). Hace algunos días, precisamente el lunes 19 de octubre, la banda aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para disfrutar de costumbres argentinas y empezar a palpitar los eventos.
En torno a las presentaciones que se darán en el Estadio Único de La Plata hay un sinfín de información que debes tener en cuenta.
La información que tenes que tener
Horarios (para las tres fechas programadas)
- VIP / Soundcheck: check-in y merch de 10 a 14 h (Puerta 8, calles 21 y 530). Ingreso VIP 14:45. Soundcheck 15:45.
- Público general: apertura de puertas 16:30.
- Telonera: Anita B Queen (18:30).
- Horario para el show de BTS: 20:00
Medios de transporte para llegar al show
- Desde CABA / AMBA
- Tren Roca (Constitución → La Plata o Tolosa). Hay refuerzo de trenes de regreso (hacia Constitución) entre ~23:30 y 0:30. El último tren habitual suele salir antes de que termine el show, así que no cuentes solo con él. Colectivo (307, Oeste 16/24, etc.) o taxi/app.
- Colectivos interurbanos: 129 o Costera Metropolitana desde Once/Retiro → Terminal de La Plata, luego traslado local.
- Auto: Autopista Buenos Aires-La Plata, bajada km 52,8 → Av. 32 hasta Av. 25. Peajes en Dock Sud y Hudson. Hay cortes de tránsito en las cercanías (Av. 526 y calles 33/20/26, más puntos específicos).
- En La Plata: líneas 129, 195, 338, 307, Oeste 16/22/24, Este 45, Norte 13, etc.
Estacionamientos:
- Parking Los Tilos (21 y 522)
- Parking B (25 y 527)
- Parking C (zona 528)
Accesos al estadio
Las entradas digitales deberán estar en la app Quentro. No se admiten capturas ni impresiones. Aquellas que hayan sido adqueridas en los últimos 10 días se retiran en boletería con DNI + tarjeta.
Consultar ubicación en app Quentro:
- Puerta 1: Cabecera Norte (526 y 23)
- Puertas 2 y 3: Campo / Platea B (25 y 526)
- Puertas 4 y 7: Campo (32 y 21)
- Puerta 5: Cabecera Sur (32 y 21)
- Puerta 6: Platea A (32 y 21)
- VIP/Soundcheck: Puerta 8 (21 y 530)
- Boletería: 20 y 32
- Accesibilidad puerta 3
Qué está permitido y qué no
- Algunos elementos permitidos: celulares, lightsticks oficiales (con pilas), cámaras sin lentes intercambiables, bolsos pequeños (máx. ~30x20x20 cm), botellas plásticas vacías hasta 500 ml, baterías portátiles, gorras, medicamentos, capas de lluvia, etc.
- Elementos prohibidos: comida y bebidas (excepto botella vacía), alcohol, mate, paraguas, banderas con palo, cámaras profesionales, drones, sillas, pirotecnia, armas, elementos punzantes, coolers, etc.
Los controles serán estrictos*
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