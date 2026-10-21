Espectáculos La Mañana BTS Todo la información que tenes que saber sobre los shows de BTS en Argentina: los datos que no te pueden faltar

La banda de K-pop surcoreana se prepara para dar este miércoles el primer show, de tres, en el Estadio Único de La Plata. Hora, transporte, accesos, elementos prohibidos, entre otros detalles importantes. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







Todo la información que tenes que saber de los shows de BTS en Argentina: los datos que no te pueden faltar

El grupo de K-pop BTS vive las últimas horas previo a su primer show en la Argentina, para darle inicio a una seguidilla de dos eventos posteriores (viernes 23 y sábado 24). Hace algunos días, precisamente el lunes 19 de octubre, la banda aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para disfrutar de costumbres argentinas y empezar a palpitar los eventos.

En torno a las presentaciones que se darán en el Estadio Único de La Plata hay un sinfín de información que debes tener en cuenta.

La información que tenes que tener Horarios (para las tres fechas programadas) VIP / Soundcheck : check-in y merch de 10 a 14 h (Puerta 8, calles 21 y 530). Ingreso VIP 14:45. Soundcheck 15:45.

: check-in y merch de 10 a 14 h (Puerta 8, calles 21 y 530). Ingreso VIP 14:45. Soundcheck 15:45. Público general: apertura de puertas 16:30.

apertura de puertas 16:30. Telonera: Anita B Queen (18:30).

(18:30). Horario para el show de BTS: 20:00 Medios de transporte para llegar al show

20:00 Desde CABA / AMBA

Tren Roca (Constitución → La Plata o Tolosa). Hay refuerzo de trenes de regreso (hacia Constitución) entre ~23:30 y 0:30. El último tren habitual suele salir antes de que termine el show, así que no cuentes solo con él. Colectivo (307, Oeste 16/24, etc.) o taxi/app.

(Constitución → La Plata o Tolosa). Hay refuerzo de trenes de regreso (hacia Constitución) entre ~23:30 y 0:30. El último tren habitual suele salir antes de que termine el show, así que no cuentes solo con él. Colectivo (307, Oeste 16/24, etc.) o taxi/app. Colectivos interurbanos : 129 o Costera Metropolitana desde Once/Retiro → Terminal de La Plata, luego traslado local.

: 129 o Costera Metropolitana desde Once/Retiro → Terminal de La Plata, luego traslado local. Auto : Autopista Buenos Aires-La Plata, bajada km 52,8 → Av. 32 hasta Av. 25. Peajes en Dock Sud y Hudson. Hay cortes de tránsito en las cercanías (Av. 526 y calles 33/20/26, más puntos específicos).

: Autopista Buenos Aires-La Plata, bajada km 52,8 → Av. 32 hasta Av. 25. Peajes en Dock Sud y Hudson. Hay cortes de tránsito en las cercanías (Av. 526 y calles 33/20/26, más puntos específicos). En La Plata: líneas 129, 195, 338, 307, Oeste 16/22/24, Este 45, Norte 13, etc. Estacionamientos: Parking Los Tilos (21 y 522)

Parking B (25 y 527)

Parking C (zona 528) Accesos al estadio Las entradas digitales deberán estar en la app Quentro. No se admiten capturas ni impresiones. Aquellas que hayan sido adqueridas en los últimos 10 días se retiran en boletería con DNI + tarjeta.