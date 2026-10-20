Espectáculos La Mañana BTS Las primeras fotos de BTS en Argentina: la banda de K-pop llegó al país

La banda surcoreana aterrizó en el país y se prepara para una serie de shows ante el público argentino. El importante protocolo de seguridad para el traslado. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







Las primeras fotos de BTS en Argentina: la banda de K-pop llegó al país

Ya están en Argentina. La reconocida banda musical coreana BTS aterrizó en el territorio nacional para comenzar con los shows programados en el país para la BTS World Tour "ARIRANG", que viene de hacer varias presentaciones en Chile. Con rostros de felicidad que demuestran el deseo de dar su espectáculo ante el público argentino, se preparan para noches especiales.

La banda de K-pop se prepara para dar una serie de shows programados para realizarse en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fueron custodiados por un importante operativo de seguridad, integrado por la Policía de la provincia de Buenos Aires y traslados individuales en siete camionetas vans. A su vez, varios integrantes de la Policia sueltos en el trayecto.

Hay una fuerte expectativa en torno a la presentación de la banda musical que brilla a nivel mundial. A pesar de los precios altos a los que se vendían las entradas ($225.000 para las cabeceras Norte y Sur hasta $425.000 para las plateas preferenciales, campo por $350.000 y las plateas A y B, $390.000, todos con un 15% de recargo por servicio), los fanáticos adquirieron los ticket y esperan una noche soñada.