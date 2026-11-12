Murió Jorge Juan Montejo, el inolvidable "Paolo el Rockero"

El actor Jorge Juan Montejo, creador del inolvidable Paolo El Rockero, falleció a los 68 años en Tandil tras una dura internación.

El humor y el espectáculo argentino despiden a una de sus figuras más singulares y queridas de las décadas del 80 y 90. Jorge Juan Montejo , el actor e imitador que personificó al legendario Paolo El Rockero , falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado desde hacía varios días batallando contra un cuadro de pulmonía y complicaciones en su salud.

Nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil, Montejo dio sus primeros pasos artísticos a comienzos de los años 80. La génesis de su personaje más célebre surgió a partir de una aguda observación de los jóvenes de la época: un personaje humorístico con la mirada, los modismos y la forma de caminar de varias personas que conoció.

Tras una sugerencia de Daniel Ripoll, director de la revista Pelo, para que independizara a este personaje de otros sketches, Jorge compró una peluca larga con trencitas, le sumó una vincha y un gorro andino, y bautizó al personaje como Paolo porque sentía que “pegaba con la cara”.

La consagración junto a Juan Alberto Badia en televisión

La consagración definitiva llegó en 1986 gracias a Juan Alberto Badia, quien lo incorporó a la apertura de “Badía & Cía.”. Fue el propio conductor quien decidió bautizarlo como “el Rockero”, bajo una premisa premonitoria: “los hippies se van a extinguir, pero los rockeros no”.

Con su voz temblorosa, vestimenta estrafalaria y morral multicolor, Paolo impuso una catarata de latiguillos que se fijaron en la memoria colectiva: “¡Uhhh... loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “¡Qué mala onda!”, “¡Mató la onda, loco!” y “¿Qué hacés, persona?”.

El éxito masivo en cine y televisión

Tras el fenómeno televisivo en lo de Badía, Montejo llevó sus monólogos a programas como “Feliz Domingo”, “De carne somos”, “El gordo y el flaco”, “VideoMatch”, “Siempre sábado” y, años más tarde, “Peligro sin codificar”.

Además, desplegó su versatilidad con creaciones como María Pía (la cheta), Goyo (el gaucho heavy metal) y el Capitán Bohemia. En la pantalla grande, su estampa quedó grabada para siempre en la comedia argentina, en especial por su rol en “Los bañeros más locos del mundo” (1987), donde protagonizó la inolvidable escena de la silla de ruedas cayendo por la rampa.

Las batallas personales detrás del éxito

Detrás del éxito arrollador y los aplausos, Montejo libró duras batallas personales. En la década del noventa, a raíz de una desilusión amorosa y una profunda depresión, cayó en el consumo de drogas y sufrió severas crisis emocionales que lo apartaron temporalmente de los medios.

Fue diagnosticado con trastorno bipolar y maníaco depresivo con episodios de delirio místico, lo que motivó internaciones psiquiátricas. En ese período también debió lidiar con el impacto de que en dos oportunidades (en 2004 y 2011) lo dieran falsamente por muerto en los medios, una noticia errónea que complicó sus contrataciones laborales.

Con el apoyo de su familia y en especial de su hijo Juan, Montejo se instaló nuevamente en Tandil, donde llevó una vida tranquila y continuó activo a través de publicidades locales, videos en redes sociales y presentaciones en fiestas privadas.

En sus espectáculos en vivo mantenía un ritual emotivo: tras hacer reír a la concurrencia, cerraba el show imitando al Indio Solari al ritmo de “Ji ji ji”; en ese momento, se despojaba de la peluca de Paolo para hablar cara a cara con el público: “La verdad es que si les saqué una sonrisa, me puedo ir satisfecho... los aplausos son lo más lindo que puede tener un artista”.