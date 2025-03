Qué es de la vida de Paolo El Rockero: su última foto

image.png

"Tengo trabajo, pero por supuesto fui afectado por la pandemia (como todo el país), eso no significa que estoy pasando un momento 'duro'. Lo duro es estar sin el aplauso de la gente, pero estos 'medios de comunicación' lo quieren vender como que estoy pidiendo monedas en la calle", agregó.

"No voy a aceptar más notas. A partir de ahora todo lo que haga será entre yo y mi amado público que siempre me banco. Saludos a todos mis amigos y fans, los amo con todo el alma. Apreciaría que no les presten atención a estos mentirosos que pretenden informar pero luego no tienen ningún problema en ensuciar la imagen de un hombre mayor", cerró su texto.

Así está hoy Paolo "El Rockero": cumplió 66 años y no está en los medios

Cuando la audiencia de huesos amarillos escucha el nombre de Paolo “El Rockero” rápidamente lo asocian con momentos de mucho humor al frente del televisor. Jorge Montejo fue quien le dio vida a ese personaje que supo ser una de las personas más reconocidas de la época y en el mundo del espectáculo.

image.png

El humorista inició su exitosa carrera en la década de los 80, cuando empezó a darle forma al personaje que se conoce hoy en día como Paolo “El Rockero”. Se trataba de un personaje que utilizaba una larga peluca negra con una vincha que cruzaba su cabeza. Además, utilizaba prendas como chaquetas de cuero o remeras holgadas que simulaban el vestuario de un rockero de aquella época.

El humor de Paolo “El Rockero” era sencillo, ya que Jorge Montejo imitaba lo que era un cantante de rock de en aquel entonces. Su forma de hablar, las gesticulaciones y lo que decía hicieron que se transforme en lo mejor del humor durante la década de los 90 en la televisión argentina.

Actualmente, en sus redes sociales, se auto proclama como “Actor, padre y amante del arte”, y es allí donde comparte recuerdos de su momento de fama cuando protagonizó al cómico personaje. Era tanto el furor que llegó a realizar cientos de shows y varias fiestas privadas.