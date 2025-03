La pelea por el cumpleaños de 15 de la hija de Nicole Neumann

image.png

Esto desató una batalla entre ambas que parecía haber terminado. Por un lado, la ex Combate se mostró junto a Indiana Cubero en una importante primera vez, y remarcó la buena relación entre ella y una de las niñas. Ante esto, y con el cumpleaños de 15 de Allegra cerca, la conductora y modelo aseguró que escuchará a sus hijas respecto a las exigencias de la presencia de Viciconte.

El cruce de dichos entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

“Lo que mis hijas pidan, lo van a tener. Allegra quería hacer la fiesta de cumpleaños con las dos familias juntas. Y yo le dije que de mi lado será lo que ella quiera. Yo me hago cargo del diseño del vestido y del viaje”, sentenció Nicole Neumann en Puro Show.

Sin embargo, días más tarde, el mismo programa pudo conversar con Mica Viciconte, quien aseguró que no había recibido ninguna denuncia por parte de Neumann. En esta entrevista, decidió romper el hielo y puso en duda su presencia en la fiesta. "Hoy los jóvenes se manejan mucho, quizás la fiesta la hacen con uno y el viaje con el otro", comenzó explicando.

Embed - ¡SE REAVIVA LA INTERNA! Mica Viciconte, sin filtro contra Neumann: "No hay que forzar las cosas"

Pero, sin poder evadir la pregunta, expresó: "Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad. Hay cosas que se pueden y otras que no. La adoro pero bueno, ella me conoce y sabe lo que pienso. Por supuesto que ella entendería que no vaya".

De esta manera, Mica Viciconte buscó poner un final respecto a una de las batallas que se duela con Nicole Neumann. A pesar de eso, generó diferentes comentarios, y los usuarios se dividieron en sus opiniones. Por el momento, no está confirmada su ausencia en el evento, pero se abre la posibilidad de que no aparezca. Por su parte, la modelo y mamá de Allegra no se pronunció ante estos dichos, ni contó cómo le pueden afectar a su hija.