Tiroteo en Wahington cerca de la Casa Blanca: se reportaron cinco heridos y buscan al agresor

El ataque ocurrió esta mañana. Las autoridades acordonaron la zona para dar con el tirador.

Alrededor de cinco personas fueron baleadas durante un tiroteo este jueves por la mañana en la ciudad de Washington, según informes preliminares de la policía, se encuentran en búsqueda del sospechoso.

El tiroteo se reportó en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca. La policía de la capital emitió una alerta por un tirador activo y solicitó a los ciudadanos que eviten circular por la zona.

Efectivos continúan buscando al responsable del ataque y las calles de los alrededores fueron bloqueadas durante un despliegue policial a gran escala. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) -una agencia federal- informó que envió agentes al lugar para prestar asistencia.

De esta forma, el bloque 1500 de la calle 15 -donde se concentran también la Iglesia Episcopal de San Lucas, edificios residenciales y un supermercado Whole Foods a media cuadra- quedó cerrado en su mayor parte.

El hombre estaría atrincherado en un departamento de la misma calle, revelaron a The Washington Post. A su vez, dos testigos indicaron a CNN que los disparos se produjeron dentro del gimnasio VIDA Fitness.

Los residentes de la zona recibieron una alerta en los teléfonos en la que advertían a los residentes que "entren en el edificio más cercano, se mantengan alejados de las ventanas y permanezcan en el interior hasta nuevo aviso".

Ryan Dubicki, un vecino que se encontraba en su apartamento cercano alrededor de las 8 de la mañana, relató que escuchó unos cinco disparos."Estaban muy dispersos, así que pensé que eran obras", relató. Poco después, miró a su alrededor y "encontró policías por todas partes".

El tirador estaría atrincherado

La policía describió al sospechoso como un hombre blanco, de contextura gruesa y posiblemente vestido con una camisa gris, tal como informó 7News.

Hasta las 8:30 de la mañana, ningún detenido había sido reportado, confirmó el MPD a ABC News.

El oficial Nathan Clarke, vocero del MPD, precisó a Associated Press que no había información disponible sobre las ubicaciones exactas de los disparos ni sobre el estado clínico de las víctimas.

Antecedentes en la zona

Logan Circle ya había sido escenario de hechos violentos en el pasado reciente. En agosto de 2025, un exfuncionario del gobierno de Donald Trump fue atacado en un intento de robo de auto por un grupo de adolescentes en la misma zona.

Días después, el presidente norteamericano dispuso el envío de cientos de miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, una medida que sigue vigente hasta hoy.

Se derrumbó un edificio en Brooklyn, hay cinco muertos y buscan sobrevivientes en los escombros

Al menos cinco personas murieron y otras 19 sufrieron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, Nueva York. El hecho ocurrió el miércoles 11 de noviembre por la tarde y generó un importante operativo de emergencia en el lugar.

Luego del colapso, bomberos, policías y equipos de rescate se desplegaron en la zona para remover los restos de la construcción y asistir a las víctimas. Las tareas se extendieron durante varias horas ante la posibilidad de encontrar personas atrapadas.

Según las primeras informaciones, la estructura cayó sobre una excavación de una obra lindera. Decenas de rescatistas continuaban trabajando entre los escombros para descartar la presencia de sobrevivientes.