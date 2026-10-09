Arruabarrena fue contundente sobre Paredes: "Supongo que para el martes está descartado"

El capitán sintió un pinchazo en Córdoba y quedó en duda para la semifinal ante Vasco da Gama. El DT ya evalúa alternativas.

La preocupación por Leandro Paredes se instaló de inmediato en Boca después del empate 2-2 ante Instituto en el Mario Alberto Kempes . El mediocampista estuvo apenas 16 minutos en cancha, sintió un pinchazo en el isquiotibial y debió ser reemplazado. Tras el encuentro, Rodolfo Arruabarrena fue claro sobre sus chances de estar en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama .

“Lea se tendrá que hacer estudios, pero creo que al salir y por las caras, no he estado con él, pero supongo que para el martes está descartado”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

Paredes había ingresado a los 55 minutos en reemplazo de Milton Delgado , cuando Boca perdía 2-1. Un minuto después, Miguel Merentiel convirtió el empate. Sin embargo, a los 71', el capitán se tomó la parte posterior de la pierna derecha y pidió el cambio. Santiago Ascacíbar ocupó su lugar.

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. https://t.co/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

La situación encendió todas las alarmas porque Arruabarrena había decidido preservarlo desde el inicio justamente pensando en el compromiso internacional. Ante el resultado adverso, optó por utilizarlo durante el segundo tiempo y la apuesta terminó con la lesión que ahora amenaza con dejarlo afuera de la serie.

Arruabarrena ya piensa en Vasco sin su capitán

“Lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea. Ahora llegaremos al hotel a descansar y ya a pensar en el famoso martes”, sostuvo el técnico, que rápidamente puso el foco en el primer duelo ante Vasco da Gama, programado en La Bombonera.

Aunque reconoció el peso que tiene Paredes dentro del plantel, Arruabarrena destacó las alternativas disponibles para reemplazarlo. “Leandro es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro del grupo, pero hoy ha jugado Alarcón, Delgado terminó bien, tuvo minutos Ascacíbar. Ahí en el medio podemos armar un buen medio”.

El Vasco agregó: “Una cosa es hablarlo y otra el martes demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen, así que esperamos hacer un buen partido”.

El Vasco Arruabarrena perderá un jugador clave para el partido contra Racing.

La seguidilla de encuentros también fue uno de los temas de la conferencia. Boca viene compitiendo cada pocos días y el entrenador admitió el desgaste acumulado. “Hemos hecho una buena pretemporada y hemos demostrado, hace dos o tres meses que jugamos cada cuatro días. Sabíamos que si hacíamos las cosas bien íbamos a tener muchos partidos”.

Luego completó: “Los soldados se van cayendo, lo importante es recuperarlos y al que le toque, que aproveche. Ahora a descansar bien y no tengo dudas en hacer 90 minutos buenos ante un rival muy bueno el martes”.

Arruabarrena también analizó el empate ante el líder de la Zona A. Instituto se puso dos veces en ventaja mediante Fernando Alarcón y Jonathan Galván, mientras que Enner Valencia y Merentiel marcaron para el Xeneize.

“Hemos hecho un partido serio y entretenido, hubo momentos para ellos y para nosotros, nos complicaron en pelota parada”, evaluó. Además, se refirió a la polémica del primer gol local: “Por lo que me comentan hay una acción clara contra Pellegrino, pero todos se pueden equivocar, no hay problema”.

Ahora, la atención estará puesta en los estudios médicos de Paredes. Mientras Boca espera conocer el grado de la lesión, Arruabarrena ya dejó una primera señal contundente: hoy considera muy difícil que su capitán pueda estar disponible para el martes.