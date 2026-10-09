Sufre Boca: Leandro Paredes se lesionó a días de la ida por las semis de la Copa Sudamericana

El volante sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho ante Instituto y su presencia frente a Vasco da Gama quedó en duda.

La preocupación se encendió en Boca por Leandro Paredes . El mediocampista debió abandonar el partido ante Instituto apenas 16 minutos después de haber ingresado , luego de sentir un pinchazo en el isquiotibial derecho , una molestia que genera alarma por la cercanía de las semifinales de la Copa Sudamericana .

Paredes había entrado a los 55 minutos en reemplazo de Milton Delgado , cuando el equipo de Rodolfo Arruabarrena perdía 2-1. Apenas un minuto después, el Xeneize consiguió el empate 2-2 y parecía haber encontrado otro impulso con uno de sus referentes en cancha. Sin embargo, a los 71' , en una acción aislada, el volante se tomó inmediatamente la parte posterior de la pierna derecha y pidió el cambio. Santiago Ascacibar ingresó en su lugar.

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. https://t.co/R4gLTqOomM

La imagen generó todavía más preocupación porque Paredes se sentó en el banco con claros gestos de dolor y posteriormente se retiró hacia el vestuario con hielo en la zona afectada. La primera información indica que sintió un pinchazo, aunque habrá que esperar los estudios y el parte médico oficial para conocer la gravedad exacta de la lesión.

PAREDES, REEMPLAZADO EN BOCA Tras ingresar en el complemento, el capitán Xeneize sintió una molestia y le dejó su lugar a Ascacíbar.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/Fqf5aKrNbp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026

El escenario es especialmente delicado por el calendario de Boca. Arruabarrena había decidido preservarlo desde el inicio justamente porque la prioridad pasa por la serie frente a Vasco da Gama. El partido de ida de las semifinales de la Sudamericana será el próximo martes en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde.

Por eso, la principal preocupación pasa por descartar una lesión muscular importante. En caso de confirmarse un desgarro, Paredes podría quedar afuera de los dos encuentros ante Vasco, un golpe muy duro para Boca en uno de los momentos más importantes de la temporada. Hasta que se conozcan los estudios, su presencia en la serie quedó completamente en duda.

Las polémicas de Rey Hilfer en Instituto ante Boca

El comienzo del partido entre Instituto y Boca estuvo rápidamente atravesado por la polémica. Leandro Rey Hilfer quedó en el centro de las protestas del conjunto visitante por dos decisiones tomadas durante el primer tiempo: la jugada que terminó en el gol de Fernando Alarcón y una dura infracción de Matías Gallardo contra Leonel Flores que no recibió sanción disciplinaria.

La primera acción llegó a los 14 minutos, cuando la Gloria consiguió abrir el marcador. La jugada se inició a partir de un tiro libre concedido por Rey Hilfer en una acción que dejó dudas respecto de la existencia de la infracción.

Pero el principal reclamo de Boca apareció dentro del área. Después del centro, Alarcón fue a buscar la pelota por arriba y utilizó su cuerpo sobre la espalda de Marco Pellegrino para ganar altura. El defensor xeneize quedó debajo de la acción y el futbolista de Instituto logró cabecear para convertir el 1-0.

ALARCÓN ABRIÓ EL MARCADOR ANTE BOCALuego del tiro libre, el defensor de Instituto aprovechó un rebote y la mandó a guardar para el 1-0.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/CNegnpdK3I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2026

Los jugadores de Boca reclamaron una posible falta ofensiva, entendiendo que la carga había sido determinante para que Alarcón pudiera imponerse en el salto. Sin embargo, Rey Hilfer convalidó la anotación y el resultado no sufrió modificaciones.

La fuerte entrada contra Leonel Flores

La segunda situación discutida ocurrió pocos minutos más tarde y tuvo como protagonista a Matías Gallardo, hijo del exentrenador de River, Marcelo Gallardo.

El mediocampista de Instituto cometió una dura infracción sobre Leonel Flores cerca de la línea lateral. El juvenil, una de las principales figuras que viene mostrando Boca, recibió el golpe cuando intentaba continuar la jugada.

TREMENDA PATADA DE GALLARDO A FLORESEl jugador de Instituto le fue con toda al delantero de Boca.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/w71EtGoMeU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2026

La acción provocó nuevos reclamos del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya que por la intensidad de la entrada se esperaba, como mínimo, una sanción disciplinaria. Incluso existió el reclamo por una posible tarjeta roja, pero Rey Hilfer decidió no mostrar siquiera la amarilla.

Las dos situaciones se produjeron durante un tramo muy corto del encuentro y pusieron al arbitraje bajo la lupa. Primero por la acción previa y la carga en el gol de Instituto y, posteriormente, por el criterio utilizado ante la entrada sobre Flores. En un partido de alto voltaje, las decisiones de Rey Hilfer rápidamente pasaron a convertirse en uno de los focos principales de la noche.