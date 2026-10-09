Las polémicas de Rey Hilfer en Instituto ante Boca: un gol discutido y una dura falta sobre Flores

El árbitro quedó bajo la lupa por dos decisiones en el primer tiempo que generaron fuertes reclamos del Xeneize en Córdoba.

El comienzo del partido entre Instituto y Boca estuvo rápidamente atravesado por la polémica. Leandro Rey Hilfer quedó en el centro de las protestas del conjunto visitante por dos decisiones tomadas durante el primer tiempo: la jugada que terminó en el gol de Fernando Alarcón y una dura infracción de Matías Gallardo contra Leonel Flores que no recibió sanción disciplinaria.

La primera acción llegó a los 14 minutos , cuando la Gloria consiguió abrir el marcador. La jugada se inició a partir de un tiro libre concedido por Rey Hilfer en una acción que dejó dudas respecto de la existencia de la infracción.

Pero el principal reclamo de Boca apareció dentro del área. Después del centro, Alarcón fue a buscar la pelota por arriba y utilizó su cuerpo sobre la espalda de Marco Pellegrino para ganar altura. El defensor xeneize quedó debajo de la acción y el futbolista de Instituto logró cabecear para convertir el 1-0 .

ALARCÓN ABRIÓ EL MARCADOR ANTE BOCALuego del tiro libre, el defensor de Instituto aprovechó un rebote y la mandó a guardar para el 1-0.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/CNegnpdK3I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2026

Los jugadores de Boca reclamaron una posible falta ofensiva, entendiendo que la carga había sido determinante para que Alarcón pudiera imponerse en el salto. Sin embargo, Rey Hilfer convalidó la anotación y el resultado no sufrió modificaciones.

La fuerte entrada contra Leonel Flores

La segunda situación discutida ocurrió pocos minutos más tarde y tuvo como protagonista a Matías Gallardo, hijo del exentrenador de River, Marcelo Gallardo.

El mediocampista de Instituto cometió una dura infracción sobre Leonel Flores cerca de la línea lateral. El juvenil, una de las principales figuras que viene mostrando Boca, recibió el golpe cuando intentaba continuar la jugada.

TREMENDA PATADA DE GALLARDO A FLORESEl jugador de Instituto le fue con toda al delantero de Boca.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/w71EtGoMeU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2026

La acción provocó nuevos reclamos del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, ya que por la intensidad de la entrada se esperaba, como mínimo, una sanción disciplinaria. Incluso existió el reclamo por una posible tarjeta roja, pero Rey Hilfer decidió no mostrar siquiera la amarilla.

Las dos situaciones se produjeron durante un tramo muy corto del encuentro y pusieron al arbitraje bajo la lupa. Primero por la acción previa y la carga en el gol de Instituto y, posteriormente, por el criterio utilizado ante la entrada sobre Flores. En un partido de alto voltaje, las decisiones de Rey Hilfer rápidamente pasaron a convertirse en uno de los focos principales de la noche.

Boca empató 2 a 2 en Córdoba

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en el estadio por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles de la "Gloria" los hicieron Fernando Alarcón y Jonathan Galván; mientras que para el "Xeneize" anotaron Enner Valencia y Miguel Merentiel.

Según supo la agencia Noticias Argentina, en un partido disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, ambos equipos no se sacaron ventaja y repartieron puntos.

En la previa, el partido cobraba especial relevancia porque Instituto llegaba como líder indiscutido de la Zona A, con 25 puntos. A su vez, Boca, con 20, podía descontarle algunas unidades. Sin embargo, al final del encuentro ambos equipos continúan en el mismo lugar de la tabla.

El primer tiempo comenzó de gran manera para Instituto de Córdoba, que se hizo fuerte en las pelotas paradas. Tal es así que a los 14, tras un centro ejecutado desde un tiro libre, Fernando Alarcón capturó el rebote y puso el 1 a 0.

A pesar del golpe, Boca buscó el empate y finalmente tuvo premio a los 23 de la primera mitad, también gracias a la pelota parada. El autor del tanto fue Enner Valencia, quien aprovechó un error del arquero Ledesma.

El golero de Instituto embolsó una pelota peligrosa arriba, pero luego chocó con sus propios compañeros y terminó soltando el balón. Ante eso, el ecuatoriano aprovechó para poner el pie e igualar el trámite.

Para la segunda mitad, Instituto golpearía muy temprano, más precisamente a los 3 minutos. Nuevamente tras un centro de pelota parada (córner), Jonathan Galván fue al rebote y puso en ventaja a la “Gloria”.

Todo parecía felicidad para el líder de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena movería el avispero haciendo ingresar a Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

A los 11, un minuto después de entrar, Merentiel definió de primera ante la salida de Ledesma y tras un gran pase de Lautaro Blanco en profundidad. De esta manera, el “Xeneize” volvía a poner en igualdad el encuentro.

La nota de preocupación la dio justamente Paredes: el mediocampista estuvo solamente 16 minutos en cancha. A los 26 del segundo tiempo debió ser reemplazado por Santiago Ascacíbar tras sentir un “pinchazo” en el isquiotibial.

La máxima alerta está puesta en si tiene o no una lesión muscular, ya que Boca recibirá a Vasco Da Gama el próximo martes 13 de octubre por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres de Córdoba, el viernes 16 de octubre a las 21:30 en la “Bombonera”. Por su parte, la “Gloria” jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano (19:00 hs), en condición de visitante.