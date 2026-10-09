La Justicia dio marcha atrás: Boca definirá ante Vasco en el Maracaná

El Xeneize visitará al conjunto carioca el 20 de octubre por la Sudamericana, luego de varias presentaciones que destrabaron la sede.

La definición por la sede de la revancha entre Boca y Vasco da Gama llegó a su fin. El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro resolvió que el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana se dispute en el Maracaná , pese a que apenas un día antes había rechazado el pedido del club brasileño.

La decisión obliga a la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A. , integrada por Flamengo y Fluminense , a poner el estadio a disposición para el encuentro previsto para el martes 20 de octubre a las 21.30 . De esta manera, Vasco consiguió destrabar una situación que había generado incertidumbre durante varios días y ya sabe dónde recibirá al Xeneize .

El conflicto se originó porque São Januário , la cancha de Vasco, no cumple con la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por la CONMEBOL para un partido de estas características. A partir de allí, la institución carioca comenzó una serie de gestiones ante el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia para conseguir autorización para utilizar el Maracaná.

La respuesta inicial había sido negativa. Incluso el jueves, la Justicia de Río había considerado que los nuevos argumentos presentados no eran suficientes para modificar las decisiones anteriores y advirtió que una orden podía interferir en la agenda ya establecida por la concesionaria y los clubes que administran el estadio.

Vasco insistió y terminó consiguiendo el Maracaná

Lejos de abandonar el reclamo, Vasco volvió a insistir y puso a trabajar a sus equipos jurídicos. Finalmente, el tribunal cambió su postura y habilitó el escenario. El propio club comunicó que la solución fue construida a partir de la intervención de Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General, junto con los abogados de Vasco SAF y del Club de Regatas Vasco da Gama.

La institución también agradeció al Ministerio Público, al Tribunal de Justicia, a la CBF y al Gobierno del Estado de Río de Janeiro por su participación en el proceso.

Pedro Emanuel, entrenador del conjunto brasileño, también había dejado clara su preferencia. Tras el triunfo ante Botafogo, cuestionó la posibilidad de jugar en el Nilton Santos por su césped sintético y sostuvo que un cruce de esta magnitud necesitaba un escenario acorde.

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JUSTICIA ORDENA A FLA FLU QUE ENTREGUE EL MARACANA PARA EL PARTIDO VASCO vs BOCA pic.twitter.com/YpoBuPHOiu — Mago (@JulioPavoni) October 9, 2026

“Creo que el Maracaná, por tener la grandiosidad que tiene, y el São Januário, por ser nuestra casa, encajan perfectamente”, expresó el técnico. Luego agregó: “Ver un Vasco-Boca en Río de Janeiro que no sea en el Maracaná o en São Januário, creo que no es lo mismo”.

Con la sede finalmente confirmada, la serie ya tiene su hoja de ruta definida. Boca recibirá a Vasco el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha será una semana después, el martes 20, en el Maracaná y a la misma hora.

Para Boca, el estadio también despierta un recuerdo reciente y doloroso. Allí perdió 2-1 frente a Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023. Esta vez volverá a Río de Janeiro con otro objetivo: superar a Vasco y meterse en la definición de la Copa Sudamericana.