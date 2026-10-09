Un ex Boca fue víctima de un robo y lo denunció en las redes

El jugador que ganó todo con la camiseta azul y oro sufrió una entradera en la casa donde viven sus hijos y su expareja.

Dos delincuentes armados ingresaron al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Díaz Vélez al 200 en la zona céntrica de Lomas de Zamora, donde residen la expareja y los hijos del exfutbolista de Boca , Clemente Rodríguez .

Los ladrones utilizaron una tarjeta para forzar los accesos con sistema de doble puerta de la propiedad e invadieron el domicilio durante aproximadamente veinte minutos.

Los asaltantes amenazaron con un arma de fuego a la empleada doméstica que trabajaba en la casa y redujeron físicamente a la abuela de la familia cuando ésta llegó al lugar sin saber lo que ocurría.

Los agresores sujetaron violentamente a ambas víctimas, les taparon la boca, las agarraron del cabello y las forcejearon mientras registraban los distintos ambientes del inmueble.

Los criminales sustrajeron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, joyas de valor, relojes obsequiados durante la etapa deportiva del jugador, una tablet y una consola PlayStation.

Los maleantes se llevaron valiosas medallas deportivas y camisetas históricas que el actual ayudante técnico de la Quinta División xeneize conservaba de su carrera profesional.

La hija del deportista, Clementina Rodríguez, y su madre, Julieta Araujo, hicieron público el dramático episodio a través de los medios locales y las redes sociales para solicitar la colaboración de toda la comunidad.

La familia pidió la máxima difusión del caso con el objetivo primordial de recuperar las pertenencias que poseen un incalculable valor sentimental para todos ellos.

Las víctimas sospechan que los delincuentes realizaron inteligencia previa sobre sus actividades cotidianas debido a la visita reciente de un sujeto sospechoso a sus comercios florales de Lomas de Zamora y Banfield.

El fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro asumió la conducción de la causa judicial e inició las primeras diligencias para analizar las cámaras de seguridad del domicilio e identificar a los autores del asalto.

Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura del fútbol argentino

Aldosivi y Sarmiento dieron comienzo a la duodécima fecha del Torneo Clausura, este viernes desde las 14:30, en el estadio José María Minella, en Mar del Plata, que finalizó con triunfo para el equipo de Junín por 3 a 1. El día contará con tres partidos más.

Además, Boca visitará a Instituto a partir de las 19:30 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba, donde buscará recortar distancia con la "Gloria" que se encuentra puntero de la Zona A con 25 unidades; además contará con la terna arbitral comandada por el árbitro Leandro Rey Hilfer y contará con la asistencia desde las pantallas del VAR de Yamil Possi.

Gimnasia y Esgrima La Plata-Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia, a las 18:00 y 21:45 respectivamente, son los dos encuentros que completan el primero de los cuatro días del fin de semana repleto de fútbol argentino.

La jornada del sábado contará con otros cuatro duelos; la cual empezará desde las 15:45 cuando Barracas Central reciba a Huracán en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia; a las 17:00 horas Central Córdoba se medirá ante Estudiantes de La Plata; mientras que Tigre y Banfield juegan en Victoria a los 15 minutos pasados de las siete de la tarde.

Por último, River volverá a las canchas para recibir a Estudiantes de Río Cuarto a las 21:30, en el estadio El Monumental; lo hará luego de dos semanas por haber postergado la undécima fecha frente a Sarmiento; además el encuentro tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal y a Fabrizio Llobet como encargado de la asistencia desde Ezeiza.

El domingo será el día con más partidos y carga horaria, ya que comenzará a las 14:45 con el cruce entre San Lorenzo y Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, será dirigido por Bruno Amiconi como juez principal y tendrá el apoyo de Nahuel Viñas desde el VAR.

A continuación del duelo, Rosario Central se enfrenta a Independiente Rivadavia a partir de las 17:00; al mismo horario se jugará el clásico entre Platense y Argentinos Juniors en el Ciudad de Vicente López.

Para culminar el día, Belgrano, vigente campeón, visitará a Racing en el Presidente Perón, bajo la mirada de Yael Falcón Pérez como árbitro y de Fernando Espinoza como encargado de la asistencia de video; mientras que Independiente viajará a Córdoba para medirse ante Talleres en el Mario Alberto Kempes, estadio que albergó hace unos días el encuentro de Argentina ante Bolivia, el cual contará con la dirigencia de Sebastián Zunino y Laura Fortunato.

La duodécima fecha cerrará con dos encuentros entre Lanús y Vélez a partir de las 16:00 y Gimnasia y Esgrima de Mendoza contra Newell's All Boys por la Zona A.

Cronograma de la fecha N.°12 del Torneo Clausura

Viernes 9 de octubre

Aldosivi – Sarmiento - 14.30 - Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: Álvaro Carranza

Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán - 18.00 - Árbitro: Pablo Dóvalo - VAR: Germán Delfino

Instituto – Boca - 19.30 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Yamil Possi

Unión – Defensa y Justicia - 21.45 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Sebastián Habib

Sábado 10 de octubre

Barracas Central – Huracán - 15.45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Fernando Echenique

Central Córdoba – Estudiantes (LP) - 17.00 - Árbitro: Andrés Gariano - VAR: Silvio Trucco

Tigre – Banfield - 19.15 - Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Fabrizio Llobet

River – Estudiantes (RC) - 21.30 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Andrés Merlos

Domingo 11 de octubre

San Lorenzo – Riestra - 14.45 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas

Platense – Argentinos - 17.00 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Juan Pafundi

Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. - 17.00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: José Carreras

Racing – Belgrano - 19.15 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Fernando Espinoza

Talleres – Independiente - 21.30 - Árbitro: Sebastián Zunino - VAR: Laura Fortunato

Lunes 12 de octubre