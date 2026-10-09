Arranca la fecha 12 del Torneo Clausura: la fuerte agenda de este viernes, con Boca enfrentando al puntero

El torneo doméstico inicia una nueva fecha este viernes, con duelos picantes. El cronograma completo de partidos que prometen ser partidazos.

El Torneo Clausura vuelve a ser el protagonista en el territorio nacional luego de toda la emoción que se vivió por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina . Este viernes comienza la fecha 12 del torneo doméstico, con Boca siendo protagonista de un partidazo ante el puntero, en el que está en juego los primeros puestos de la zona A.

El xeneize llega bien parado al duelo ante Instituto de Córdoba, el puntero del grupo que defenderá en el estadio Mario Alberto Kempes el primer lugar de la tabla. El elenco liderado futbolísticamente por Leandro Paredes llega con hambre de ganar y un gran presente que lo mantiene peleando por todos los torneos: Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Va por todo. Este viernes tendrá la chance de ir por la victoria de visitante, para recortarle tres unidades y quedar a tan solo dos de diferencia de quien lidera la tabla. Ante una hipotética derrota y victoria de sus perseguidores cercanos, la Gloria no perderá el primer lugar en esta fecha. Con este contexto, se espera un duelo picante en el que ninguno dará el brazo a torcer.

Cómo se juega la fecha 11 del Clausura

Viernes 9 de octubre

Aldosivi - Sarmiento de Junín (14.30)

Gimnasia de La Plata - Atlético Tucumán (18.00)

Instituto - Boca (19.30)

Unión de Santa Fe - Defensa y Justicia (21.45)

Sábado 10

Barracas Central - Huracán (15.45)

Central Córdoba SdE - Estudiantes de La Plata (17.00)

Tigre - Banfield (19.15)

River - Estudiantes RC (21.30)

Domingo 11

San Lorenzo - Deportivo Riestra (14.45)

Rosario Central - Independiente Rivadavia (17.00)

(17.00) Platense - Argentinos Juniors (17.00)

Racing - Belgrano (19.15)

(19.15) Talleres de Córdoba - Independiente (21.30)

Lunes 12

Lanús - Vélez (16.00)

Gimnasia de Mendoza - Newell´s (18.30)

¿Vuelve Thiago Almada?: la decisión de Ponzio en River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

El volante Thiago Almada viene con una buena evolución de su desgarro, pero no podría estar disponible para jugar ante Estudiantes de Río Cuarto, siendo la única duda del técnico de River, Leonardo Ponzio.

Almada lleva 18 días de recuperación constante por una lesión en el cuádriceps izquierdo sufrida en la derrota de River por 2-1 frente a Huracán, en el cual a los cinco minutos del encuentro sintió un pinchazo al querer dar un pase largo, que terminó derivando en el desgarro que lo marginó incluso de la convocatoria con la Selección argentina en la recientemente terminada fecha FIFA.

El "Guayo" se mantiene con una evolución favorable de la lesión mencionada; el cuerpo técnico, comandado por Leonardo Ponzio, lo va llevando de a poco para no tener ningún retroceso en su recuperación, con algunos ejercicios junto al grupo, pero sin completar ningún entrenamiento con el plantel.

River confirmó la gravedad de la lesión de Thiago Almada: los partidos que se pierde.

En el caso de que reciba el alta médica, podría estar convocado y disponible este fin de semana, pero ingresaría algunos minutos desde el banco para acumular rodaje, al igual que Aníbal Moreno, quien está disponible para el entrenador, junto con Tobías Andrada, que volverá al equipo titular.

onzio tendría la única duda para el encuentro pactado de la duodécima fecha: si reemplaza a Almada por Lautaro Pereyra, quien tuvo buenas demostraciones de su nivel en algunos ingresos que realizó en la etapa de “Chacho” Coudet.

O con la otra opción que baraja el cuerpo técnico, que es cambiar el esquema y jugar con doble nueve: Rafael Santos Borré o Beltrán para acompañar a Sebastián Driussi en el ataque de River.

El "Millonario" deberá enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto este sábado a partir de las 21:30, de local en el Estadio Monumental, en lo que será el reencuentro con su gente y con las canchas tras el parate de la ventana de amistosos internacionales, donde decidió postergar su partido frente a Sarmiento, el cual deberá jugar entre semana, el miércoles 14 en Junín, con la posibilidad de llevar hinchada visitante.