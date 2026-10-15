Fin de la novela: la revancha entre Boca y Vasco Da Gama será en el Maracaná

El Xeneize deberá jugar en el mítico estadio brasilero en busca de dar vuelta la serie de semifinales de la Copa Sudamericana.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense y finalmente, después de varias semanas de incertidumbre, el Maracaná será la sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca .

El Xeneize vuelve al estadio después de casi tres años, con un último antecedente que no quiere recordar: en la mítica cancha brasilera, cayó en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense.

La presentación para que la sede sea en otra cancha había sido realizada por ambos equipos a través del consorcio Fla-Flu Servicios S.A., la empresa que administra, opera y mantiene el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

AHORA | La Justicia de Brasil RECHAZÓ el recurso del consorcio de FLA-FLU y quedó CONFIRMADO que MARACANÃ es el escenario de VASCO DA GAMA - #BOCA el martes 21.30 hs.



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Los clubes cariocas, clásicos rivales entre sí, argumentaban que otorgarle el estadio al Vasco Da Gama implicaría sentar un precedente peligroso a través del cual otros clubes podrían solicitarlo como sede. En caso de que eso pase, Flamengo y Fluminense temen que el campo de juego se deteriore y se vean perjudicados para jugar los partidos como locales allí.

La desestimación del recurso era el último paso que faltaba para que el escenario de la revancha quedara asentado de manera definitiva. Para dicho encuentro, los hinchas del Vasco ya agotaron 70.000 entradas.

Por los idas y vueltas en la Justicia de Brasil, CONMEBOL incluso le avisó al Vasco Da Gama que si no se resolvía, la sede podía llegar a mudarse a Asunción, Paraguay, donde la entidad sudamericana tiene sus oficinas principales.

Según la información del Diario Olé, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya le notificó a Boca que la sede inamovible será el Maracaná, donde el martes que viene buscará dar vuelta la serie que empezó con un traspié en La Bombonera.

CONMEBOL LE CONFIRMÓ A LA DIRIGENCIA DE BOCA QUE JUGARÁ LA VUELTA ANTE VASCO EN EL MARACANÁ



Tras varios días de incertidumbre, el organismo sudamericano le ratificó al conjunto argentino que la revancha se jugará el martes 20 de octubre en Río de Janeiro



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Leandro Paredes quiere jugar la revancha ante Vasco Da Gama

Tras la derrota por 1 a 0 de local, Boca quedó obligado a remontar la serie en Brasil si quiere meterse en la final de la Copa Sudamericana. En ese escenario, la posibilidad de recuperar a Leandro Paredes aparece como una ilusión. Rodolfo Arruabarrena no lo descartó y el capitán hará todo lo posible para volver en tiempo récord de su desgarro en el isquiotibial derecho en la revancha del próximo martes 20 de octubre.

Recordemos que Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho durante el encuentro ante Instituto y los plazos habituales de recuperación le juegan en contra, porque su fecha normal de regreso sería el 1 de noviembre en el superclásico ante River. Sin embargo, Paredes tiene una intención clara: probarse, evaluar cómo responde la pierna y agotar las posibilidades de acompañar al equipo en una parada decisiva para la temporada.

Leandro Paredes QUIERE JUGAR LA REVANCHA vs Vasco en el Maracaná, con solo ¡11 DÍAS! de recuperación post DESGARRO.



Ayer ya trabajó diferenciado y hoy lo van a exigir en el entrenamiento, mientras sigue con un tratamiento especial de plasma rico en plaquetas para acelerar… pic.twitter.com/sJyGCBTyCu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 15, 2026

Por lo pronto, arrancó con un tratamiento especial con plasma, el mismo que hizo para el Mundial, para acelerar los tiempos. El calendario le da una pequeña ventana. Si consigue llegar a la revancha, lo haría con apenas 11 días desde el partido en el que se lesionó.