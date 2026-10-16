Eduardo Bolsonaro chicaneó a Boca antes de la revancha ante Vasco Da Gama

El exdiputado brasileño lanzó una frase despectiva sobre La Bombonera mientras se acerca la definición de la semifinal en Río de Janeiro.

Eduardo Bolsonaro quedó en el centro de una nueva polémica después de lanzar una frase despectiva contra Boca y La Bombonera , justo cuando el Xeneize se prepara para definir una de las series más importantes de la temporada ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana . El exdiputado brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro , apuntó contra el estadio durante una entrevista con el periodista Esteban Trebucq .

“ La Bombonera tiene mal olor”, afirmó Eduardo Bolsonaro . La declaración sorprendió por el tono y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Después de pronunciarla, el político se rio e intentó quitarle peso al comentario: “Es un chiste”.

La frase ganó todavía más repercusión por el momento elegido. Boca viene de perder 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera en el partido de ida de las semifinales de la Sudamericana. Adson convirtió el único gol del encuentro y el conjunto brasileño logró sostener la ventaja incluso después de quedarse con diez futbolistas por la expulsión de Andrés Gómez en el segundo tiempo.

EL AGRAVIO DE EDUARDO BOLSONARO SOBRE LA CANCHA DE #BOCA El político brasileño, hijo de Jair Bolsonaro, mencionó que La Bombonera tiene "mal olor""Es un chiste", agregó luego, para intentar maquillar su comentario https://t.co/8snLXnmdIQ

De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena llegará obligado a revertir la serie en Río de Janeiro. La revancha está programada para el martes 20 de octubre desde las 21.30 en el Maracaná, escenario que quedó confirmado después de una extensa disputa judicial por su utilización. Vasco había insistido con jugar allí debido a que São Januário no alcanza la capacidad mínima requerida por la CONMEBOL para este tipo de encuentros.

La definición tendrá además una carga especial para Boca. El Xeneize necesita ganar por al menos un gol para mantener viva la posibilidad de alcanzar la final y deberá hacerlo en uno de los estadios más emblemáticos del continente, donde también conserva el recuerdo de la derrota frente a Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023.

Quién es Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro es abogado, expolicía federal y desarrolló buena parte de su trayectoria dentro de la política brasileña. Es uno de los hijos de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, y hermano de Flávio Bolsonaro, senador que mantiene aspiraciones presidenciales.

Su nombre también quedó asociado durante los últimos años a distintos conflictos judiciales. En junio de 2026, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión por coacción durante un proceso judicial. Según el fallo, intentó impulsar desde Estados Unidos gestiones para interferir en la causa vinculada a su padre.

Eduardo se había instalado en Estados Unidos durante 2025 y manifestó públicamente que no tenía previsto regresar a Brasil para cumplir la condena. En paralelo, continuó participando en discusiones políticas y respaldando a integrantes de su familia.

Su comentario sobre La Bombonera, aunque luego intentó presentarlo como una broma, apareció en un contexto particularmente sensible para Boca. Con la serie cuesta arriba después de la derrota como local, el equipo argentino deberá viajar a Brasil para jugarse su continuidad internacional ante Vasco. La respuesta deportiva llegará el martes en el Maracaná, donde estará en juego nada menos que un lugar en la final de la Copa Sudamericana.