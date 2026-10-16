Apuesta fuerte: Boca evalúa arriesgar a Leandro Paredes en Brasil

El volante acelera los tiempos de su recuperación y el cuerpo técnico analiza meterlo en el once inicial para visitar a Vasco da Gama en un Maracaná que ya agotó sus entradas.

En Boca Juniors crece la expectativa por la posible reaparición de Leandro Paredes en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama .

El mediocampista, inicialmente descartado para toda la serie, muestra una evolución tan favorable de su desgarro que abre la puerta a su participación, ya sea desde el inicio o ingresando desde el banco.

La urgencia por obtener un resultado favorable en el Maracaná, sumada a la notable diferencia de rendimiento del equipo sin su capitán en el partido de ida, impulsa esta posibilidad.

Williams Alarcón, quien ocupó su lugar, cedería su puesto si el volante de la selección argentina regresa al once titular.

Paredes ya realizó trabajos de campo y su rápida adaptación generó buenas sensaciones entre los médicos. Llegará al duelo en Río de Janeiro con 11 días de recuperación, un plazo considerablemente menor a los 21 días usualmente recomendados para lesiones similares. Este antecedente, sumado a la importancia del encuentro, alimenta la esperanza de su regreso anticipado.

El cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena analiza de cerca la evolución de Paredes para definir si lo arriesga en el crucial encuentro. La estrategia será evaluar su respuesta en los entrenamientos y tomar una decisión sobre la hora del partido, considerando la posibilidad de que juegue incluso con alguna molestia.

El principal temor radica en una posible recaída que lo deje fuera en una etapa decisiva del semestre, con varios objetivos en juego. Sin embargo, en caso de que Boca avance a la final de la Copa Sudamericana, Paredes contaría con un mes completo para recuperarse antes del partido definitorio.

Fin de la novela: la revancha entre Boca y Vasco Da Gama será en el Maracaná

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense y finalmente, después de varias semanas de incertidumbre, el Maracaná será la sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca.

El Xeneize vuelve al estadio después de casi tres años, con un último antecedente que no quiere recordar: en la mítica cancha brasilera, cayó en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense.

La presentación para que la sede sea en otra cancha había sido realizada por ambos equipos a través del consorcio Fla-Flu Servicios S.A., la empresa que administra, opera y mantiene el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Boca jugará ante Vasco en el Maracaná.

Los clubes cariocas, clásicos rivales entre sí, argumentaban que otorgarle el estadio al Vasco Da Gama implicaría sentar un precedente peligroso a través del cual otros clubes podrían solicitarlo como sede. En caso de que eso pase, Flamengo y Fluminense temen que el campo de juego se deteriore y se vean perjudicados para jugar los partidos como locales allí.

La desestimación del recurso era el último paso que faltaba para que el escenario de la revancha quedara asentado de manera definitiva. Para dicho encuentro, los hinchas del Vasco ya agotaron 70.000 entradas.

Por los idas y vueltas en la Justicia de Brasil, CONMEBOL incluso le avisó al Vasco Da Gama que si no se resolvía, la sede podía llegar a mudarse a Asunción, Paraguay, donde la entidad sudamericana tiene sus oficinas principales.