Impactante lesión en NBA: intentaba una volcada, lo empujaron y terminó sufriendo una lesión grave

Todos se agarraron la cabeza al ver una lesión que se dio en el encuentro entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Clippers. El estremecedor video.

La tristeza se hizo presente en la NBA, la liga de básquet más importante a nivel mundial y a la que todos aspiran llegar. Fue en la victoria de Oklahoma City Thunder por 108-101 frente a Los Angeles Clippers donde todos los asistentes presenciaron un fuerte momento por el accidente de un jugador.

Faltaba tan solo un minuto y 14 segundos para que el partido llegue a su fin. En la vorágine del encuentro, el jugador Jalen Williams fue al aro contrario en búsqueda de una nueva anotación y recibió un impacto de Kris Dunn, que intentaba evitar que concrete el tanto. Cayó al suelo y sufrió una lesión de suma gravedad: se dobló el tobillo al impactar contra el suelo.

Luego de la jugada, recibió atención médica y tuvo que retirarse del campo de juego en camilla. Para mostrarle su apoyo, el público le dio una ovación para que pueda recuperarse de una situación que estremeció a todos. Incluso sus compañeros de equipo y rivales, quienes e llevaron la mano a la cabeza cuando vieron el mal movimiento que hizo con su pierna.

Debido a ese encontronazo, el árbitro del encuentro sancionó una falta flagrante de tipo uno y su equipo anotó los dos tiros libres a través de Shai Gilgeous-Alexander.

Las declaraciones de colegas sobre lo ocurrido

Por su parte, el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, dio pocas palabras sobre lo ocurrido: “Ahora mismo no estamos muy bien”.

Su compañero Gilgeous-Alexander se extendió aún más sobre lo ocurrido. “Me siento fatal por él. Va a ser muy duro perder a un jugador de su nivel, pero no se ha ido para siempre. Volverá mejor que nunca, lo sabemos. Solo hay que aguantar hasta entonces”, dijo.

“Ha tenido muy mala suerte, pero está preparado para ello. Le encanta jugar y le encanta competir. Es lo que lo define”, concluyó.

Messi va por su noveno Balón de Oro: horario y TV para la ceremonia que distinguirá al mejor del mundo

Lionel Messi quiere hacer historia. Haber salido del plano europeo, considerado como la elite del fútbol mundial, no bastó para que sea reconocido como uno de los nominados para batallar por el Balón de Oro, de los cuáles ya tiene ocho en su carrera. Este lunes, el '10' que se retiró de la Selección y juega en Inter Miami buscará un nuevo galardón que lo posicione aún más por encima del resto.

Lo cierto es que ya está todo preparado. Londres recibirá a las figuras del fútbol mundial que recibieron nominaciones justo en el 70° aniversario del premio destacado a nivel mundial. La pelea por el trofeo está más viva que nunca: Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona) se sacan chispas con campañas públicas, mientras que esperan agazapados Harry Kane (Bayern Múnich), Ousmane Dembelé ( París Saint-Germain) y el propio Messi, que con 39 años podría quedarse con el reconocimiento.

Horario y TV para la ceremonia

Día: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre Lugar: London Palladium

London Palladium Hora: 17:00 de Argentina.

17:00 de Argentina. Transmisión: sitio oficial del galardón lionel messi balón de oro.png Lionel Messi durante su discurso luego de ser premiado por octava vez con el Balón de Oro.

Los nominados

Balón de Oro masculino

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

(Inter de Milán) Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Joao Neves (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain).

Balón de Oro femenino

Principales favoritas entre 30 futbolistas nominadas:

Alexia Putellas (London City Lionesses)

Ewa Pajor (Barcelona)

Melchie Dumornay (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Trofeo Kopa (mejor futbolista joven)

Lamine Yamal (Barcelona)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Yan Diomandé (Real Madrid)

Trofeo Yashin (mejor arquero)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Unai Simón (España/Athletic Club)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Mike Maignan (Milan)

Mejor entrenador

Los favoritos: