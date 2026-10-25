Escándalo: por una bomba de estruendo, se suspendió un partido del Federal A

El duelo entre Boca Unidos de Corrientes y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy terminó a los 40 minutos del primer tiempo: dos jugadores terminaron en el hospital.

El partido entre Boca Unidos de Corrientes y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy terminó suspendido este domingo, luego de que una bomba de estruendo explotara cerca de cuatro futbolistas visitantes. El episodio ocurrió a los 40 minutos del primer tiempo, cuando el marcador estaba 0-0, por la ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A . La situación generó preocupación entre los jugadores y obligó a detener el encuentro en el complejo Leoncio Benítez.

El artefacto cayó desde una tribuna ubicada detrás de uno de los arcos y detonó en las inmediaciones de Nicolás Dormisch, Mario Dauría, Fausto Fiol y Lucas Samaniego. Tras escucharse varias explosiones, los cuatro integrantes del conjunto bonaerense quedaron tendidos sobre el césped y necesitaron asistencia médica. Cerca de ellos también se encontraba Agustín Alfano, futbolista del equipo correntino, quien no sufrió consecuencias por el estallido.

Los cuerpos médicos de ambas instituciones ingresaron rápidamente al campo para atender a los afectados. Los jugadores intentaron incorporarse, pero algunos continuaron aturdidos y volvieron a recostarse sobre el terreno de juego . La situación se extendió durante varios minutos, mientras los compañeros y los integrantes de los cuerpos técnicos aguardaban novedades sobre el estado de los futbolistas que habían quedado cerca de la detonación.

PARTIDO SUSPENDIDO



Producto de una caída de una bomba de estruendo, el encuentro entre Boca Unidos y Chivilcoy por la ida de la tercera etapa de la Reválida del #FederalA , fue suspendido a los 40 minutos del primer tiempo. — LPF Play (@LPFPlay) October 25, 2026

Unos 15 minutos después del incidente, el arquero Nicolás Dormisch y Mario Dauría fueron trasladados en ambulancia a un centro médico para recibir atención. El episodio provocó incertidumbre entre los protagonistas y dejó en segundo plano el desarrollo deportivo de una serie que recién comenzaba. Hasta ese momento, ambos equipos no habían conseguido sacarse diferencias y el resultado permanecía igualado sin goles.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el árbitro Fernando Rekers reunió a los capitanes de los dos conjuntos y les comunicó la decisión de suspender el partido. La medida se tomó después de la explosión y de la atención brindada a los futbolistas afectados, en un contexto en el que no estaban dadas las condiciones para continuar con normalidad. El encuentro quedó interrumpido antes de que terminara la primera etapa.

La institución de Chivilcoy también difundió un mensaje para llevar tranquilidad sobre la situación de su delegación. Según publicó el club, todos sus integrantes se encontraban bien, aunque dos jugadores habían sido trasladados para recibir atención médica. La información llegó después de los momentos de preocupación que se vivieron en el campo, cuando los futbolistas quedaron tendidos y el personal sanitario tuvo que intervenir de inmediato.

#DEPORTES | ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE SUSPENDIERON BOCA UNIDOS-GIMNASIA POR UNA BOMBA DE ESTRUENDO



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Cómo se definirá el resultado del partido suspendido

El encuentro correspondía a la ida de los octavos de final de la Reválida del Federal A, instancia que reúne a los equipos que buscan el segundo ascenso a la Primera Nacional. La suspensión dejó la serie sin resolución deportiva y ahora será el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal el encargado de analizar lo sucedido. El organismo deberá determinar los pasos a seguir y establecer cómo continuará la llave entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy.