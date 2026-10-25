"La hice re larga": la chicana de Lionel Messi al traductor durante su discurso en la Messi Cup

Además de la presentación de Leo, su hijo Mateo se consagró campeón de la categoría sub-12 con el Inter Miami.

Lionel Messi fue protagonista de la jornada inaugural de la segunda edición de la Messi Cup , el torneo juvenil que lleva su nombre. Después de la derrota por 2-0 del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS, el excapitán argentino se acercó al estadio del club para acompañar a los participantes. Entre las escenas destacadas estuvieron su discurso inaugural bajo un fuerte viento, un divertido intercambio con el traductor y los mates junto a Rodrigo De Paul.

Frente a los jóvenes futbolistas Sub 16, entre ellos representantes de River, Boca y Newell's , el rosarino dejó un mensaje sobre la importancia de disfrutar la experiencia más allá de los resultados. “Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas”, expresó. También deseó que la competencia quedara en el recuerdo de los jugadores y les permitiera llevarse momentos inolvidables.

Al terminar, el astro rosarino se dio cuenta de que el traductor debía pasar sus palabras al inglés y reaccionó con humor: “Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no? ”. La situación provocó risas y se convirtió en uno de los momentos más distendidos de la presentación. Más tarde, el crack se instaló en uno de los palcos junto a De Paul para seguir la actividad mientras compartían mates.

"ME OLVIDÉ QUE TENÉS QUE TRADUCIR, LA HICE RE LARGA, ¿NO?" El IMPERDIBLE momento de Leo Messi en la ceremonia inaugural de la #MessiCup .¡TIPAZO! Mirá TODA la #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8E0pWnHSMu

Mateo Messi, campeón con su categoría

La jornada tuvo además un motivo familiar para celebrar. Mateo Messi, uno de los hijos del campeón del mundo, se consagró con la categoría sub-12 de las Garzas en la Legends Cup 2026. El equipo de Florida derrotó por 4-0 a Atlético Fortaleza en la final y el joven delantero marcó el último gol de la goleada, para cerrar el resultado y festejar el título junto a sus compañeros. La consagración se produjo mientras su padre participaba de las actividades en el club.

¡Mateo sentencia la final!



Nuestro equipo U12, a minutos de proclamarse campeón de Legends Cup. pic.twitter.com/I2iJZJqIRm — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) October 25, 2026

Así, el domingo reunió dos escenas distintas para la familia: Lionel acompañó la apertura de la competencia internacional Sub-16 y Mateo celebró una conquista con las inferiores de Inter Miami. Entre el discurso, las bromas con el traductor y los mates con su compañero en el elenco nortamericano, el crack ex Barcelona también pudo seguir de cerca el logro deportivo de su hijo, que sumó otro título a su recorrido en el fútbol formativo.