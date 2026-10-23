Lionel Messi y Antonela Roccuzzo paralizaron España con sus looks total black combinados.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo visitaron España en el marco de la entrega del Premio Princesa de Asturias que recibió el futbolista en la mañana de este viernes.

En ese contexto, y como ameritaba la situación, el matrimonio se mostró deslumbrante. El futbolista y la empresaria de moda coincidieron con looks total black que los siguen consolidando como todos unos referentes del estilo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo siguen demostrando porqué son una pareja referente en lo que a moda se refiere. En su llegada al Hotel de la Reconquista de Oviedo, en España , donde el astro del fútbol fue honrado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes , el matrimonio dio cátedra de estilo con looks combinados.

Ella volvió a confirmar que los básicos, bien usados, pueden ser protagonistas de un evento de gala. El futbolista, por su parte, demostró que en moda masculina no hay con qué darle a un buen y clásico traje. Además, los dos en el mismo tono afianzan al total black como estilismo puro para destacar en eventos realizados de día y no tan formales como las galas nocturnas.

Antonela Roccuzzo sigue perfeccionando outfits donde la comodidad y la elegancia se dan la mano. Eligió un conjunto total black, con una remera ceñida de manga tres cuartos y escote redondo, que aportó una impronta sobria y minimalista. Para completar el look, sumó un pantalón de sastrería de cintura alta, con pinzas al frente y un corte holgado que le dio movimiento al conjunto. Un exclusivo cinturón de Loewe con hebilla dorada, una minibag Hermes Kelly II al tono, y joyas de Tiffany & Co. le dieron el toque final al estilismo.

Por su parte, Messi se inclinó por un traje negro de líneas diplomáticas finas, integrado por un saco de corte sastrero y un pantalón a juego. Debajo llevó una camisa negra sin corbata, con los botones del cuello abiertos, un detalle que le restó formalidad al conjunto y le aportó un estilo más descontracturado.

Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un color peculiar en su vestido

Antonela Roccuzzo es un faro en la moda. Cada evento que tiene su presencia queda eclipsado por la pareja del mejor futbolista del mundo Lionel Messi -considerado por muchos fanáticos del deporte-. Con su figura, la empresaria e influencer marca tendencia con cada una de sus vestimentas.

Una vez más, volvió a marcar el camino para los próximos meses con un look que quedó marcado en los analistas de moda. No por el corte ni modelo de la vestimenta, sino porque puso en el centro de atención el color que se utilizará en los próximos meses.

Así como se volvió tendencia en el mundo de la gastronomía como sabor de helado o su majestuosa -para otros paupérrima- combinación con el chocolate, el Pistacho se metió en la moda. Es que Roccuzzo lució un conjunto verde pistacho que cautivó a todos. La combinación no fue cualquiera. Logró entrelazarlo con un rosa empolvado que lucía su cartera Chanel, lo que le dio frescura y cortó con la monotonía del look.

Sin embargo no fue un diseño más. Se trató de una pieza que, a pesar de haber brillado por su color, lució un tejido de caída fluida del mismo color, un escote halter, sumado al drapeado delicado, y una espalda completamente descubierta.