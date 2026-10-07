Despedida de Lionel Messi: el emotivo mensaje de Carolina Baldini sobre Antonela Roccuzzo

El fútbol argentino atraviesa una jornada cargada de emociones por uno de los momentos más importantes de la carrera de Lionel Messi de la Selección Argentina . En medio de la expectativa por su último partido con la camiseta albiceleste, las muestras de cariño y reconocimiento no tardaron en aparecer, especialmente hacia quienes acompañaron al futbolista durante todos estos años.

Este martes 6 de octubre, Carolina Baldini decidió sumarse a los mensajes dedicados a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a través de sus redes sociales. La modelo, madre de Giuliano Simeone, compartió una extensa reflexión en Instagram en la que no solo destacó la trayectoria del jugador, sino también el rol de su familia durante su carrera.

"Hoy se retira nuestro capitán. Pero no se retira solo", comenzó Carolina Baldini en su publicación. A partir de allí, puso el foco en todo lo que implica para una familia acompañar durante años la carrera profesional de un deportista de semejante dimensión. "Con él también termina una etapa para su mujer, para sus hijos, para su familia. Porque detrás de cada deportista hay mucho más que entrenamientos, partidos y triunfos. Hay una familia entera que aprendió a vivir al ritmo de sus sueños ", escribió.

La emotiva despedida de Lionel Messi.

Baldini puso el foco sobre la familia

En su mensaje, Baldini hizo especial hincapié en Antonela Roccuzzo y en el acompañamiento que realizó durante los diferentes momentos de la carrera de Lionel Messi. La modelo resaltó tanto los festejos como las dificultades que atravesaron juntos: "Y detrás de él estuvo ella. La mujer que sostuvo, que alentó, que acompañó. La que muchas veces acomodó sus propios tiempos a los de él. La que estuvo en las victorias, pero sobre todo en las derrotas. La que conoció los nervios antes de cada partido", expresó.

Cambios que traerá una nueva etapa

Luego, Carolina Baldini se refirió al cambio que significará esta nueva etapa para la familia de Messi y Antonela: "Hoy se termina esa vida que conocieron durante tantos años. Y comienza otra". La publicación continuó con una reflexión sobre los cambios que atraviesa una familia cuando un deportista pone punto final a su carrera. "Reacomodar los tiempos. Reinventar las rutinas. Porque cuando un deportista se retira, no cuelga solamente una camiseta. Se despide una familia entera de una forma de vivir", sostuvo.

El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras el partidazo de Messi en el Mundial 2026.

Finalmente, Baldini pidió que el reconocimiento también alcance a quienes acompañaron al capitán fuera de la cancha: "Porque los sueños pueden llevar el nombre de uno… pero muchas veces necesitan el amor y el sacrificio de toda una familia para hacerse realidad. Feliz nueva vida, Capitán. Y feliz nueva vida para ella, que también estuvo en cada partido, aun cuando no pisara la cancha". Ante el sorpresivo, emotivo y profundo mensaje, Antonela no solo likeó la publicación sino que dejó un comentario simple en modo agradecimiento a su descripción: un emoji que demuestra una cara de emoción, seguido de corazones.