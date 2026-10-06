Ante el ultimo partido de Messi con la Albiceleste, Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales una foto de la camiseta, símbolo de un ciclo inolvidable.

El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo a horas de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

A pocas horas del encuentro, la despedida de Lionel Messi ya comenzó a sentirse con fuerza. En medio de la previa, Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales una imagen que rápidamente captó la atención de los fanáticos: mostró la camiseta que utilizará La Pulga durante el partido y la acompañó con un emoji con los ojos llenos de lágrimas.

La Selección argentina se prepara para una jornada que quedará marcada para siempre en la historia del fútbol nacional. El Estadio Monumental será escenario de una noche especial, con miles de hinchas preparados para vivir un momento cargado de emoción y expectativa.

La fotografía funcionó como un a señal del significado que tendrá la jornada . Para millones de argentinos, será la oportunidad de ver por última vez al capitán luciendo la camiseta número 10 de la Albiceleste en el país.

A qué hora juega Messi con la Selección argentina

El encuentro está previsto para este martes 6 de octubre a las 20 horas en el Estadio Monumental. La AFA estableció esa fecha para que Messi cierre su ciclo con la Selección en un escenario emblemático y ante un estadio que estará colmado. La jornada tendrá un condimento especial por tratarse del regreso del capitán a la camiseta argentina después de su última presentación frente a España, en la final del Mundial.

La expectativa por el partido crece con el correr de las horas y todo está preparado para una noche que buscará homenajear a una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.

Messi tendrá este martes su último partido vistiendo la camiseta Argentina.

Dónde ver el último partido de Messi con la albiceleste

Los hinchas que quieran seguir el encuentro desde sus hogares tendrán distintas alternativas. La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports y Telefe, por lo que habrá dos opciones para acompañar en vivo la despedida del capitán. Además, quienes prefieran seguir el partido a través de internet podrán acceder a diferentes plataformas digitales. Entre ellas se encuentran TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

De esta manera, el partido podrá verse desde distintos dispositivos, como celulares, computadoras y Smart TV, para acompañar a Messi en una noche que promete quedar grabada en la memoria de los hinchas argentinos. La imagen publicada por Antonela Roccuzzo anticipó así una jornada atravesada por la nostalgia. Con la camiseta número 10 nuevamente sobre sus hombros, Messi tendrá frente a él un último encuentro con la Albiceleste en el Monumental y una despedida que millones de personas esperan vivir.