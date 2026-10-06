El pronóstico de la IA para Argentina-Benín: cuántos goles hará Messi en su despedida de la Selección

El astro rosarino le pone punto final a su carrera como jugador de la Selección argentina. Este martes, vestirá por última vez la camiseta albiceleste.

Llegó el día. Lionel Messi se despide de la Selección argentina este martes ante Benín, la selección africana que llegó al país hace algunos días para disputar un partido que tendrá un resultado totalmente anecdótico. Las miradas están puestas en la jornada emotiva en la que el capitán cerrará una época dorada en el combinado nacional.

Como anécdota de este encuentro programado para disputarse en el estadio Monumental, estará el resultado futbolístico de un amistoso que no promete paridad. En el marco de preparativos marcados por la emotividad, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó su predicción sobre cómo será el resultado del encuentro amistoso.

La diferencia de jerarquía individual y ritmo colectivo será abrumadora. La clave estará en la paciencia y precisión de la circulación inicial para desarticular el bloque bajo con el que Benín buscará defenderse. Si Argentina golpea en los primeros 20 minutos, el encuentro se abrirá para una goleada holgada en una noche de pura celebración.

Julián Álvarez / Franco Mastantuono (x1): Se espera intensidad y dinamismo en los metros finales, sumado a la frescura de los relevos en el segundo tiempo.

Lautaro Martínez (x1): La presión alta e insistencia del atacante en el área rival generarán espacios clave para vulnerar el bloque defensivo africano.

Lionel Messi (x2): En una noche histórica marcando su despedida de la Selección Mayor, el capitán estará en el centro del juego ofensivo y probablemente de las ejecuciones de balón parado.

Resultado del partido

Argentina 4 - 0 Benín

Se prevé un trámite sumamente favorable para la Scaloneta, que jugará impulsada por el calor del Estadio Monumental en una noche de alto impacto emotivo.

Cómo afectará la despedida de Messi en el partido

Clima de festejo y carga emotiva

El Estadio Monumental estará repleto para brindar un homenaje histórico. Esta carga emocional generará un marco festivo que potenciará el empuje del equipo desde el inicio, transformando el amistoso en un acontecimiento único para los jugadores y la hinchada.

Protagonismo ofensivo absoluto de Messi

Al tratarse de su última presentación con la camiseta albiceleste, la estructura de juego se volcará para buscar al capitán en los últimos metros. Se priorizará que sea la figura central de los ataques, ejecute los tiros libres, los penales y se retire del campo de juego con todas las oportunidades de convertir.

Actitud del rival (Benín)

El seleccionado beninense llega sabiendo que participa de un acontecimiento histórico global. Aunque su planteo táctico buscará ser ordenado y defensivo para evitar una goleada abultada, el impacto de enfrentar a la Selección Argentina en este contexto puede acentuar las imprecisiones o favorecer el dominio local desde los primeros minutos.

Rotación y minutos para nuevos talentos

Se prevé que el ritmo baje en la segunda mitad para dar paso a múltiples cambios, permitiendo que las jóvenes figuras compartan cancha con Messi antes del cierre definitivo de la jornada.