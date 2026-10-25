Polémica en el Monumental: el VAR anuló el 2-0 de River y los hinchas apuntaron contra Tapia

Montiel fue sancionado por interferir en la visión de Cambeses y la revisión reavivó la tensión institucional con la AFA.

River quedó envuelto en una nueva polémica arbitral durante el clásico ante Racing en el Monumental . Sobre el cierre del primer tiempo, Ángel Correa había marcado el 2-0 después de capturar un rebote de Facundo Cambeses , pero el VAR intervino, llamó a Leandro Rey Hilfer y el árbitro terminó anulando el tanto por una posición adelantada de Gonzalo Montiel en el comienzo de la misma secuencia.

La acción generó desconcierto porque el offside no se produjo en el remate que terminó en gol. Antes, Correa había probado al arco y Cambeses consiguió rechazar. En ese disparo, Montiel estaba en posición adelantada y ubicado delante del arquero. Aunque no tocó la pelota, el análisis arbitral determinó que su presencia dificultó la visión del guardameta de Racing .

TRAS VER EL VAR, REY HILFER ANULÓ EL SEGUNDO DE RIVEREl árbitro del encuentro anuló el 2-0 de Correa ante Racing por un offside previo.#LPFxTNTSports https://t.co/T2vg1tHdJl

La clave reglamentaria estuvo en que la jugada no se consideró reiniciada después de la primera intervención de Cambeses. El despeje fue entendido como una acción forzada y Racing no llegó a recuperar la posesión de manera controlada. Por ese motivo, el APP, la fase de ataque revisable por el VAR, continuó abierto hasta el gol posterior de Correa.

Rey Hilfer fue convocado al monitor para evaluar una cuestión de interpretación: si Montiel, pese a no participar directamente de la pelota, había interferido en la posibilidad de Cambeses de responder al primer remate. Después de observar las imágenes, el juez entendió que sí y sancionó el fuera de juego, por lo que River se quedó sin el segundo tanto antes del descanso.

El Monumental explotó contra Chiqui Tapia

Mientras se realizaba la revisión, las tribunas del Monumental reaccionaron con insultos dirigidos a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. El clima no nació exclusivamente de esta jugada: River arrastra un fuerte malestar con el arbitraje y la conducción del fútbol argentino, y el tanto invalidado volvió a encender esa tensión.

Además, fue el tercer partido consecutivo en el que al Millonario le anularon un gol después de una intervención del VAR. Los antecedentes inmediatos fueron la mano sancionada a Fausto Vera frente a Sarmiento y otra acción invalidada por mano de Ortega ante Belgrano.

La tensión entre Di Carlo y Tapia

La reacción de los hinchas también se produce en medio del distanciamiento institucional entre el presidente de River, Stefano Di Carlo, y Tapia. La dirigencia millonaria viene cuestionando el funcionamiento de la AFA, especialmente en materia arbitral, y llegó a presentar un documento con propuestas de reforma.

En octubre, Di Carlo además recibió en el Monumental a Juan Sebastián Verón, titular de Estudiantes de La Plata, para comenzar a trabajar en propuestas conjuntas destinadas al fútbol argentino. Ambos dirigentes mantienen diferencias con la gestión de Tapia, lo que profundizó la lectura política de cada nueva controversia arbitral.

En ese contexto, la decisión de Rey Hilfer trascendió rápidamente la discusión técnica sobre el offside. El gol de Correa quedó anulado por la interferencia de Montiel sobre Cambeses, pero la revisión volvió a exponer un conflicto mucho más amplio entre River, sus hinchas y la conducción de la AFA.