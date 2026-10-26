Pérfora le ganó un partido picante a Roca y volvió a lo más alto del Pre Federal de básquet

El Verde prevaleció en casa ante el Naranja. Además, Independiente se recuperó ante Centro Español en La Caldera.

El torneo PreFederal de básquet volvió a cambiar en la parte alta de las posiciones. Pérfora derrotó 79-77 a Deportivo Roca en Plaza Huincul, se recuperó de la caída en el clásico ante Petrolero Argentino y alcanzó al conjunto roquense en la cima del campeonato, tras disputarse la fecha 12.

El encuentro, jugado en el estadio Oscar Piti Claris , tuvo momentos favorables para ambos equipos. El Verde arrancó mejor y se llevó el primer cuarto por 22-15, pero el Naranja reaccionó en el segundo parcial, ganó 28-16 y se fue al descanso con una ventaja que complicó al dueño de casa.

Sin embargo, el equipo dirigido por Fernando Claris encontró respuestas en la segunda mitad y logró revertir la historia para quedarse con una victoria clave en la pelea por el título. Además, Pérfora se quedó con los dos enfrentamientos de la fase regular ante Deportivo Roca, un dato que refuerza su posición en la lucha por el primer puesto.

Entre los destacados del conjunto de Plaza Huincul estuvieron Sebastián Godoy Vega, con 13 puntos y nueve rebotes; Nahuel Vicentín, también con 13 unidades; y Julián Ruiz, quien aportó 10 puntos y repartió 10 asistencias.

Del lado visitante, Matías Alluchon fue el máximo anotador con 20 puntos. También sobresalieron Adolfo García Barros, con 13, y Martín Pamich, con 12. Benjamín López completó una buena tarea con 12 puntos y 13 rebotes.

Con este resultado, Pérfora y Deportivo Roca quedaron igualados con 21 puntos y un récord de nueve triunfos y tres derrotas.

Atlético Regina se quedó con el duelo ante Pacífico

La jornada también tuvo un cruce importante por los puestos de arriba. Atlético Regina venció 91-70 a Pacífico en La Calderita y se afirmó en el tercer lugar, aunque ambos equipos quedaron con el mismo registro en la tabla.

El Albo construyó una diferencia amplia a partir de su efectividad ofensiva y llegó a los 70 puntos durante los primeros tres cuartos. Juan Cruz Marini, con 18 unidades, fue uno de los principales aportes del ganador, acompañado por Elías Iñíguez (15) y Marcos Revello (14). En el Decano, Exequiel Sánchez y Alex Soria anotaron 17 puntos cada uno.

Independiente y Petrolero también festejaron

En Neuquén capital, Independiente superó 65-63 a Centro Español en La Caldera, en un encuentro muy parejo. La figura del Rojo fue Franco Alippi, quien terminó con 20 puntos y 11 rebotes. Joaquín Marcon sumó 12 unidades y Carlos Paredes aportó 11.

Por su parte, Petrolero Argentino derrotó 80-75 a Club Plottier en La Cueva y completó un fin de semana ideal, después de haber vencido a Pérfora en el clásico. Marco Roumec fue determinante con 34 puntos, mientras que Nataniel Rodríguez contribuyó con 13.

En el equipo visitante no alcanzó la gran actuación de Leandro Tapia, quien terminó con 22 puntos y 21 rebotes.

Así quedaron las posiciones del PreFederal

Tras la duodécima fecha, la tabla quedó encabezada por Pérfora y Deportivo Roca, con 21 puntos y un récord de 9-3. Atlético Regina y Pacífico los siguen con 18 unidades, mientras que Petrolero Argentino y Centro Español suman 17. Cierran Independiente y Club Plottier, con 16 puntos cada uno.