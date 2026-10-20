Ni Lamine Yamal ni Kylian Mbappé: según medios europeos, ya se conoce al ganador del Balón de Oro

El premio individual al mejor jugador de la temporada, que entrega la revista France Football ya le habría informado al futbolista su victoria.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se realizará el próximo lunes 26 de octubre en Londres. El premio que entrega la revista France Football parece ya tener un ganador, según el medio internacional Winna F.C y no será ni Lamine Yamal ni Kylian Mbappé.

La información que compartió el medio es que Harry Kane , futbolista del Bayern Múnich y la selección inglesa ya fue notificado que levantará el trofeo individual por primera vez en su carrera. Esto se debe a la nueva modalidad de la revista, que realiza la sesión de fotos con el ganador por anticipado, dejando de ser una sorpresa para el futbolista en el anuncio de la gala.

Esta información fue tomando relevancia luego de una publicación de la cuenta oficial del Bayern Múnich , que posteo una foto del futbolista con un traje puesto y con la frase: "Ya casi es la hora del espectáculo".

La polémica alrededor del Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro, que además celebra 70 años en la gala de este 2026, siempre se da con polémica en redes sociales y medios de comunicación. Tras salir la lista de los 30 nominados masculinos, Kane era uno de los principales competidores por el trofeo, junto a Yamal, Mbappé e incluso Lionel Messi, luego de su brillante actuación en el Mundial y con diferentes estrellas bancando la posibilidad de su noveno Balón de Oro.

Yamal, que ganó el Mundial con España pero sin brindar una actuación brillante, había asegurado tiempo atrás que lo merecía: "No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada".

Incluso aseguró que él y Mbappé son actualmente los mejores del mundo: "¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe".

"LO MEREZCO POR LO QUE HE GANADO"



Atención a las palabras de LAMINE YAMAL sobre el Balón de Oro y una comparación con KYLIAN MBAPPÉ.



"Pienso que Kylian y yo SOMOS LOS MEJORES DEL MUNDO. Ahora, también creo que MEREZCO EL BALÓN DE ORO por todo lo que he ganado",… pic.twitter.com/DTKxzePhho — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 13, 2026

Mbappé, por su parte, también manifestó merecerlo: "Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial. ¿Por quién voto? Por mí".

Kane destacó como goleador del Bayern Múnich en la última temporada y tuvo un papel importante en el tercer puesto de la selección inglesa en el Mundial. Su campaña mediática no fue grande como la de sus competidores, lo que acompaña su personalidad, de mayor perfil bajo, dejando que su rendimiento en una cancha de fútbol hable por él.