La aplicación Google Maps ya cuenta con su modo IA . ¿De qué modo activarlo y qué funciones presenta?

Qué es el modo IA de Google Maps, cómo activarlo y qué funciones principales tiene

En 2005, Google lanzó Google Maps , un servidor de aplicaciones de mapas en la web. Google Maps ofrece imágenes de mapas desplazables, así como también fotos por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle. Recientemente, Google Maps puso a disposición de sus usuarios el modo IA . ¿Cómo activarlo y qué funciones ofrece?

Google señaló que Google Maps Platform integra la IA generativa y los agentes de IA para ofrecer información de “ubicación precisa y actualizada para tus aplicaciones. Nuestras funciones de IA ayudan a las empresas a desarrollar soluciones más rápido para ofrecer una navegación fluida, búsquedas inteligentes, recomendaciones personalizadas y mucho más”.

Para emplear las funciones de la IA Gemini de Google Maps en dispositivos Android e iPhone, es clave tener las aplicaciones actualizadas y comprobar que la integración esté habilitada. Luego, se deberán seguir los siguientes pasos:

Google señaló que Google Maps Platform integra la IA generativa y los agentes de IA para ofrecer información de “ubicación precisa y actualizada para tus aplicaciones".

Actualizar Google Maps : ingresar a Google Play Store, buscar la aplicación y comprobar si existe una actualización pendiente.

: ingresar a Play Store, buscar la aplicación y comprobar si existe una actualización pendiente. Configurar Gemini : abrir la aplicación de Gemini y, si el dispositivo lo permite, seleccionarlo como asistente digital predeterminado.

: abrir la aplicación de y, si el dispositivo lo permite, seleccionarlo como asistente digital predeterminado. Revisar los permisos: comprobar que Google Maps tenga acceso a la ubicación y habilitar los permisos adicionales que requieran las funciones de Gemini que se deseen utilizar.

tenga acceso a la ubicación y habilitar los permisos adicionales que requieran las funciones de que se deseen utilizar. Iniciar un recorrido: abrir Google Maps , seleccionar un destino y comenzar la navegación.

, seleccionar un destino y comenzar la navegación. Activar el asistente de voz: presionar el ícono del micrófono ubicado en la pantalla de navegación. En los dispositivos compatibles, este acceso permite interactuar con Gemini .

. Realizar una consulta: pedir indicaciones, buscar establecimientos cercanos o solicitar modificaciones en el recorrido mediante comandos de voz.

Es importante aclarar que las nuevas funciones de IA se incorporan de manera gradual, por lo que su disponibilidad puede variar según el dispositivo, la región y la versión de Google Maps instalada.

Las funciones principales que el modo IA ofrece vía Google Maps

Google señala que los agentes de IA son sistemas de software que utilizan la IA para lograr objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios. Cuentan con razonamiento, planificación y memoria, además de un nivel de autonomía para tomar decisiones, aprender y adaptarse. A veces, estas funciones se denominan "IA agente".

Para emplear las funciones de la IA Gemini de Google Maps en dispositivos Android e iPhone, es clave tener las aplicaciones actualizadas.

En gran medida, los agentes son factibles gracias a la IA generativa multimodal y a modelos de base como Gemini, que les permiten procesar simultáneamente muchos tipos de información, como texto, código o documentación. "Los agentes de IA van más allá del chat y las predicciones de IA para completar tareas por nosotros con una mínima intervención humana", apunta Google.

Usualmente, el prompt es la llave de entrada que empleamos para comunicarnos con la máquina. Es la frase clave que empleamos para preguntar, proponer u ordenar a la IA lo que deseamos. Así, entre otros prompts útiles a los que podemos recurrir en el modo IA de Google Maps, pueden señalarse a los siguientes: