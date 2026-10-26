Además del Vea, alertan por el inminente cierre de Megatone en Neuquén: incertidumbre para 11 trabajadores.

Lo denunció el Centro de Empleados de Comercio. Aseguran que la empresa intenta recortar las liquidaciones tras una caída del 30% en sus ventas.

El Centro de Empleados de Comercio de Neuquén denunció que Megatone, la conocida cadena de electrodomésticos, planea bajar las persianas de su local. La situación afecta a 11 trabajadores y, según denunciaron, la empresa intenta recortar las liquidaciones tras una caída del 30% en sus ventas.

Según confirmó el secretario general del CEC y diputado provincial, Ramón "Colo" Fernández , la empresa comunicó su intención de recortar el monto de las indemnizaciones correspondientes a su personal, durante una audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo con representantes del CEC.

Frente a las pretensiones de la empresa, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta este jueves , momento en que arribará a la provincia un representante legal de Megatone desde Buenos Aires para continuar con las negociaciones.

Desde el gremio remarcaron que la firma no ha presentado ningún procedimiento preventivo de crisis que avale legalmente un recorte en los pagos.

Al analizar los motivos detrás de la medida, Fernández explicó que el rubro de los electrodomésticos enfrenta una severa contracción, registrando una caída de casi el 30% en las ventas. A esta retracción del consumo se le suma la estructura de costos de la compañía: al no realizar compras directas y operar con marcas de segunda mano, la firma maneja márgenes de ganancia inferiores que no logran cubrir los gastos operativos del establecimiento.

El cierre del supermercado Vea

El conflicto en Megatone se enmarca en un contexto de retracción económica regional que también derivó en la confirmación del cierre del supermercado Vea en la capital neuquina.

El supermercado cerrará sus puertas el próximo 31 de octubre y dejará en una situación de incertidumbre a los 22 trabajadores que se desempeñan en el establecimiento.

Desde el gremio mercantil manifestaron una profunda preocupación por la pérdida de puestos de trabajo formales y advirtieron sobre el crecimiento de la informalidad laboral en el comercio, la cual ya supera el 60% en la zona.

Uno de los principales motivos de preocupación entre los empleados es la pérdida repentina de sus fuentes laborales. Según detalló Fernández, en el supermercado trabajan personas con antigüedades que van desde uno hasta 20 años.

Sebastián Fariña Petersen

“De golpe y porrazo te quedás sin empleo”, expresó el titular del CEC, al describir el impacto que puede tener una decisión de estas características sobre quienes construyeron su vida laboral en el establecimiento.

Ante este escenario, el sindicato solicitó a la empresa que envíe las liquidaciones para poder revisar los montos y verificar que se cumplan las obligaciones laborales. Sin embargo, hasta el momento no recibieron esa documentación ni una notificación fehaciente que formalice el cierre.

El gremio señaló que su prioridad es intentar que la situación pueda modificarse y evitar, si existe alguna alternativa, la pérdida de los puestos de trabajo. En caso de que la decisión empresarial sea definitiva, buscará que se respeten todos los derechos de los empleados y que las liquidaciones se realicen de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.