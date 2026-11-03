Sorpresas, regresos y ausentes: así es la lista de Scaloni para la fecha FIFA de noviembre

El entrenador presentó una convocatoria de 28 jugadores para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

La Selección Argentina comienza una nueva etapa. Lionel Scaloni confirmó este martes la lista de convocados para la última fecha FIFA del año , que tendrá dos amistosos en el país frente a Uruguay y Costa Rica. La nómina de 28 futbolistas combina nombres habituales, regresos y algunas novedades, en una convocatoria marcada por la ausencia de Lionel Messi, quien se despidió del equipo nacional en octubre.

El entrenador volvió a apostar por una base conocida, aunque también abrió la puerta a nuevos nombres de cara al próximo ciclo.

Entre las principales novedades aparecen Aaron Anselmino, Mariano Troilo y Gonzalo Montiel , mientras que las ausencias de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Cristian Romero sobresalen en la lista.

Las dos bajas por lesión que confirmó la Selección para los amistosos de la fecha FIFA.

Las sorpresas y los regresos

La principal novedad es Aaron Anselmino, defensor del Chelsea, quien recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor. El zaguero de 21 años surgió de Boca Juniors y tuvo un recorrido por el fútbol europeo, aunque las lesiones condicionaron su continuidad durante los últimos meses.

También aparece Mariano Troilo, defensor del Parma, que vuelve a ser considerado por Scaloni. El futbolista ya había sido convocado en mayo de 2025, pero todavía no pudo sumar minutos oficiales con la Albiceleste.

El otro regreso destacado es el de Gonzalo Montiel. El lateral derecho de River vuelve a la convocatoria después de quedar afuera de la última lista, que incluyó los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El campeón del mundo en Qatar 2022 recupera así un lugar en el plantel para los compromisos de noviembre.

A ellos se suma Máximo Perrone, mediocampista del Como, que vuelve a aparecer entre los citados.

Las ausencias que llaman la atención

La convocatoria también tiene bajas importantes. Lautaro Martínez no estará por una lesión muscular en el muslo izquierdo que sufrió en octubre y que lo mantiene fuera de competencia. El delantero del Inter tiene un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y seis semanas.

Cristian Romero tampoco fue convocado debido a una lesión. En cambio, las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso responden a una decisión del entrenador, que dejó afuera a dos futbolistas habituales en el ciclo.

A esa lista se suman Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes ya no forman parte del seleccionado tras sus despedidas, además de Nahuel Molina y Leandro Paredes, suspendidos.

Una de las situaciones particulares es la de Emiliano Martínez. El arquero del Chelsea fue incluido pese a sufrir una fractura de mandíbula durante un partido de la Premier League. Su disponibilidad será evaluada por el cuerpo técnico.

Los amistosos y la lista completa

Argentina jugará ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y frente a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los dos encuentros marcarán el cierre del calendario de la Selección en 2026.

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Defensores: Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Delanteros: Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Santiago Castro, José Manuel López y Julián Álvarez.

Con una mezcla de experiencia y juventud, Scaloni empieza a delinear el equipo que afrontará los próximos desafíos, en una convocatoria que tendrá como principal atractivo la oportunidad para los nuevos y el regreso de jugadores que buscan recuperar terreno.