Nico Paz brilló con un doblete ante Manchester United en una jornada cargada de Champions

El argentino marcó dos golazos y dio una asistencia en el 4-1 del Como; Real Madrid goleó y Bayern empató con Arsenal.

Nico Paz tuvo una noche consagratoria en la Champions League . El argentino fue la gran figura del Como , que goleó 4-1 al Manchester United por la tercera fecha de la fase regular, con dos goles y una asistencia del mediocampista de 22 años. La actuación lo confirmó como uno de los futbolistas argentinos de mayor crecimiento en Europa y también como una de las principales cartas de renovación de la Selección Argentina .

Paz abrió el marcador apenas a los dos minutos. Recibió sobre la derecha, controló, se sacó de encima la marca de Harry Maguire y sacó un zurdazo cruzado que se metió junto al palo más lejano de Senne Lammens . Fue su primer gol en la máxima competencia europea con la camiseta del conjunto italiano.

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En el segundo tiempo volvió a ser determinante. A los cuatro minutos filtró un pase preciso para Anastasios Douvikas, que definió el 2-0. Ocho minutos más tarde, el propio Paz robó la pelota en la salida de Carlos Baleba, encaró al arquero y resolvió con tranquilidad para firmar su doblete y el 3-0 parcial.

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El cuarto tanto fue obra de Jacobo Ramón, mientras que Joshua Zirkzee descontó en tiempo cumplido para el 4-1 definitivo. Paz fue reemplazado a diez minutos del final y recibió una ovación de los hinchas del Como, que vive su primera participación en la Champions y quedó con seis puntos después de tres jornadas.

La gran noche de Paz

El argentino ya había sido importante en las primeras fechas del torneo, con asistencias ante Red Bull Leipzig y Feyenoord, aunque todavía no había convertido. Su producción ante Manchester United elevó todavía más sus números de la temporada, en la que también suma goles y pases decisivos en la Serie A.

El buen presente también se trasladó a la Selección. En los últimos amistosos marcó ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, en un contexto de renovación ofensiva tras la despedida de Lionel Messi. Su nivel lo coloca entre los futbolistas llamados a ganar protagonismo en el nuevo ciclo.

La derrota profundizó, en cambio, el mal momento del United. El entrenador Michael Carrick pidió disculpas a los hinchas y calificó el rendimiento como “inaceptable”. El conjunto inglés suma apenas tres puntos en tres partidos y quedó comprometido en la pelea por avanzar.

Real Madrid goleó y sigue con puntaje perfecto

En Madrid, el Real Madrid derrotó 4-1 al Red Bull Leipzig y mantuvo su campaña ideal. Bernardo Silva abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y luego ampliaron Arda Guler, Kylian Mbappé y Yan Diomande. Tidiam Gomis marcó el descuento para el equipo dirigido por Martín Demichelis.

El resultado dejó al conjunto español compartiendo la cima con puntaje perfecto, mientras que Leipzig quedó relegado con tres unidades.

Bayern y Arsenal repartieron puntos

El otro gran partido de la jornada terminó 2-2 entre Bayern Múnich y Arsenal. Eberechi Eze puso en ventaja al equipo inglés, pero Alphonso Davies igualó después de una asistencia de Harry Kane.

El propio Kane dio vuelta el marcador de penal en el complemento, aunque Declan Rice apareció en el tramo final para establecer la igualdad definitiva. Así se cerró una fecha marcada por la goleada del Como y, sobre todo, por la actuación de Paz, que firmó su primera gran noche europea.