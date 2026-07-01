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en vivo minuto a minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 1 de julio de 2026 - 20:30

Mundial 2026 EN VIVO | Estados Unidos le gana a Bosnia en el último partido del día

Los dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de una buena fase de grupos y tienen la presión de que los otros dos organizadores ya están en octavos.

Mundial 2026 EN VIVO | Estados Unidos y Bosnia en el último partido del día

Mundial 2026 EN VIVO | Estados Unidos y Bosnia en el último partido del día

EN VIVO

El Mundial 2026 cierra su cuarta jornada de dieciseisavos de final. Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante Bosnia y Herzegovina con la presión de no quedar afuera antes que sus socios de organización: Canadá y México ya seguían en carrera.

El equipo norteamericano terminó primero en el Grupo D con seis unidades, tras vencer a Paraguay y Australia y caer ante Turquía.

Bosnia, en tanto, avanzó como tercero del Grupo B, detrás de Suiza y Canadá, luego de empatar con los canadienses, perder con los suizos y ganarle a Qatar. El partido definirá el último cupo de la jornada rumbo a octavos de final.

Cómo siguen los 16avos de final

Jueves 2

  • 16:00 | España - Austria

  • 20:00 | Portugal - Croacia

Viernes 3

  • 00:00 | Suiza - Argelia

  • 15:00 | Australia - Egipto

  • 19:00 | Argentina - Cabo Verde

  • 22:30 | Colombia - Ghana

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