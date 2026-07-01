Mundial 2026 EN VIVO | Estados Unidos le gana a Bosnia en el último partido del día

El Mundial 2026 cierra su cuarta jornada de dieciseisavos de final. Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante Bosnia y Herzegovina con la presión de no quedar afuera antes que sus socios de organización: Canadá y México ya seguían en carrera.

El equipo norteamericano terminó primero en el Grupo D con seis unidades, tras vencer a Paraguay y Australia y caer ante Turquía.

Bosnia, en tanto, avanzó como tercero del Grupo B, detrás de Suiza y Canadá, luego de empatar con los canadienses, perder con los suizos y ganarle a Qatar. El partido definirá el último cupo de la jornada rumbo a octavos de final. Cómo siguen los 16avos de final Jueves 2 16:00 | España - Austria

20:00 | Portugal - Croacia Viernes 3 00:00 | Suiza - Argelia

15:00 | Australia - Egipto

19:00 | Argentina - Cabo Verde

22:30 | Colombia - Ghana --- Live Blog Post Balogun abrió el marcador para Estados Unidos Estados Unidos abrió el marcador a los 44 minutos de la primera parte y por medio de su goleador, Folarin Balogun, que recibió un pase filtrado en la puerta del área grande y sacó un zurdazo bajo, que pasó entre las piernas de Vasilj y subió al marcador. Embed ¡¡GOL Y FESTEJO A LO LEBRON!! Luego del anulado, Balogun anotó el 1-0 de Estados Unidos vs. Bosnia y metió una celebración TOP.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7Dwt8mOlfT — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026 Live Blog Post El minuto a minuto de Estados Unidos - Bosnia Embed Embed