Mundial 2026 EN VIVO | Estados Unidos le gana a Bosnia en el último partido del día

El Mundial 2026 cierra su cuarta jornada de dieciseisavos de final. Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante Bosnia y Herzegovina con la presión de no quedar afuera antes que sus socios de organización: Canadá y México ya seguían en carrera.
Balogun abrió el marcador para Estados Unidos
Estados Unidos abrió el marcador a los 44 minutos de la primera parte y por medio de su goleador, Folarin Balogun, que recibió un pase filtrado en la puerta del área grande y sacó un zurdazo bajo, que pasó entre las piernas de Vasilj y subió al marcador.
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