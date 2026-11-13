LM Neuquén en Cabo Verde: furor por Vozinha luego del Mundial consagratorio

El arquero caboverdiano volvió a jugar en su país durante la fecha FIFA, en un partido que contó con la cobertura exclusiva de LM Neuquén.

Cabo Verde todavía vive bajo el efecto de su histórica participación en el Mundial 2026 y una de las principales figuras de esa identificación es Vozinha . El arquero de 40 años volvió a defender este viernes el arco de los Tiburones Azules en el triunfo por 4-2 frente a Liberia , por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 , en una jornada que contó con la cobertura exclusiva de LM Neuquén y las fotografías de Sergio Dovio desde el país africano.

La presencia del experimentado guardameta volvió a generar una atención particular alrededor del seleccionado. En las tribunas y alrededores del estadio se observó especialmente la presencia de chicos y familias que mantienen la euforia generada durante la Copa del Mundo, donde Cabo Verde protagonizó una de las grandes historias del torneo.

El conjunto africano consiguió superar la fase inicial del Mundial y terminó eliminado en tiempo suplementario frente a Argentina , después de haber empatado sus encuentros ante España, Uruguay, Arabia Saudita y la propia Selección Argentina . Esa campaña elevó la popularidad de varios integrantes del plantel y convirtió a Vozinha en uno de los futbolistas más reconocidos del país.

Las imágenes obtenidas por Sergio Dovio para LM Neuquén reflejan precisamente ese escenario: camisetas de la selección, banderas y numerosos jóvenes siguiendo a un equipo que regresó a su territorio después de la experiencia mundialista.

Vozinha volvió a festejar con Cabo Verde

Dentro de la cancha, la fecha FIFA también representó un desahogo. Cabo Verde derrotó a Liberia con goles de Ayoni Santos, José Tavares, Dailon Rocha Livramento y Derensilo Sanches Fernandes, y consiguió sus primeros tres puntos en la fase clasificatoria rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027.

El resultado era necesario después de un comienzo complicado. Los Tiburones Azules habían perdido sus primeros dos encuentros frente a Malí y Ruanda, por lo que llegaban a la tercera jornada obligados a sumar para mantenerse en carrera. Con la victoria quedaron en el tercer puesto del grupo, cuando todavía restan tres fechas.

Además, el 4-2 terminó con una extensa sequía en partidos oficiales. La última victoria por los puntos había sido el 13 de octubre de 2025, cuando Cabo Verde venció 3-0 a Esuatini durante las Eliminatorias para el Mundial.

Vozinha disputó los 90 minutos y volvió a ocupar un rol central en el seleccionado pocos días después de jugar con Colo-Colo en Chile. El arquero viene además de consagrarse campeón de la Primera División chilena, en una temporada en la que atravesó diferentes momentos respecto de la titularidad.

Su reconocimiento internacional ya había crecido antes del Mundial: el caboverdiano llegó a estar nominado al Premio Lev Yashin, distinción entregada durante la gala del Balón de Oro a los mejores arqueros.

Ahora, con Cabo Verde nuevamente jugando ante su gente, esa exposición se transformó en un fenómeno visible especialmente entre los más jóvenes.

El seleccionado volverá a enfrentar a Liberia el próximo martes 17 de noviembre, esta vez como visitante. Para los Tiburones Azules será otra oportunidad de acomodarse en la clasificación continental. Para Vozinha, mientras tanto, continúa un año en el que pasó del protagonismo mundialista a convertirse en uno de los principales referentes deportivos de su país.