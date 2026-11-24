El episodio en una cancha de Trelew se viralizó en redes y generó un reclamo del ministro de Seguridad a los clubes. La respuesta de un dirigente.

Video: un árbitro del fútbol barrial a las piñas con un hincha.

Un árbitro terminó a las piñas con un hincha durante un partido de fútbol barrial de Chubut , más precisamente en la cancha del club Ameghino, en Trelew .

El episodio fue el más grave pero no el único de un fin de semana que registró varios hechos de violencia , que se suman a otros de los últimos meses y que ponen una vez más el foco en este tipo de campeonatos amateur.

Lo cierto es que tras lo ocurrido, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut , Héctor Iturrioz, salió a reclamarles a los organizadores del torneo que respeten la cantidad de policías adicionales que define la fuerza pára cada encuentro, o directamente no jueguen los partidos .

El árbitro y un hincha a las piñas en el suelo

La secuencia quedó registrada en un video que comenzó a circular por las redes sociales y despertó numerosas reacciones.

En las imágenes se ve al árbitro en el piso, trabado en lucha con el hincha, que le pega varias trompadas e incluso en un momento que logra zafarse y reincorporarse, también alguna patada.

Según informó ADNSUR, la pelea se dio luego de que el hombre ingresó al campo de juego e intentó agredir al juez, por alguna razón que no trascendió, pero que presumiblemente estaría relacionada con el desarrollo del juego o algún fallo arbitral.

Casi como si no se tratara de una situación extraordinaria, en el video se advierte también como otras personas se acercan al sector donde referí e hincha se tenían tomados, observan, comentan, pero no intervienen enseguida.

Recién instantes después, cuando lso propios involucrados toman distancia, algunos parecen acercarse al árbitro y se disipa el momento de tensión.

Al conocerse las imágenes, el fútbol barrial de Trelew quedó nuevamente bajo la lupa por los reiterados episodios de violencia.

Esta vez, además, en la discusión se instaló la cuestión de los controles y las medidas de prevención que se toman las canchas en las que cada fin de semana se congregan jugadores, familias e hinchas de distintos barrios de la ciudad.

Reclamo del ministro de Seguridad de Chubut

En medio de una nueva discusión por la violencia en el fútbol barrial, el ministro Iturrioz explicó en una entrevista radial con LU20 que la policía se reúne con los organizadores de las ligas barriales y de veteranos para establecer las condiciones de seguridad que deben cumplirse antes de cada jornada deportiva.

Según el funcionario, uno de los principales inconvenientes es la cantidad de efectivos que contratan los organizadores.

"Generalmente quieren que haya uno o dos policías por una cuestión de costos, pero la cantidad de gente que asiste a esos espectáculos es mucha; uno o dos policías no pueden hacer nada", se quejó.

Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.

Iturrioz sostuvo que la cantidad de adicionales recomendada por la fuerza de seguridad responde a un análisis técnico y operativo.

Ese análisis contempla tanto la convocatoria de público como la disponibilidad de personal para cubrir las necesidades de seguridad del resto de la comunidad.

"Si nosotros hacemos la sugerencia de que se juegue con 10 adicionales o no se juegue, tendría que respetarse", insistió.

"Si no cumplen, que no jueguen"

El ministro remarcó además que las exigencias no responden a darle al personal policial una opción conveniente para su economía, a partir del cobro de adicionales, sino a una evaluación de los recursos necesarios para garantizar la seguridad.

"Lo que nosotros postulamos es que respeten el número de adicionales que le ponemos o no los autoricen a jugar", repitió.

Y agregó. "O tenés la cantidad de policías para garantizar la seguridad, o no hagas el partido. Es así como tiene que funcionar".

La voz de un dirigente de la liga barrial

Tras las definiciones de Iturrioz, un dirigente de la liga de fútbol amateur de Trelew que tiene equipo tanto en la liga de veteranos como en la "libre", habló con El Chubut dejando a resguardo su identidad.

En ese diálogo, resumió lo que sería una apreciación general entre sus pares de Trelew: la idea de que en los partidos de los fines de semana se vuelca la violencia que cada uno trae de afuera, por razones ajenas al fútbol y la idiosincrasia de los clubos que participan en estas competencias.

El hincha agredió al árbitro en la cancha de Ameghino, en Trelew.

Aun así, trató de quitarle peso a los hechos que se repiten. Según su óptica, en relación a los centenares de vecinos que se movilizan cada fin de semana a las canchas, los hechos son apenas un par.

El rol de las redes sociales

A su entender, y pese a esa proporción menor, se magnifican por la repercusión que cobran en las redes sociales.

Aseguró que la ordenanza que regula la actividad no se cumple. De lo contrario, dijo, no habría venta de bebidas alcohólicas, que envalentona a los agresivos.

Y vinculó ese problema con lo ocurrido este fin de semana, cuando, según su relato, el espectador que se trenzó con el árbitro estaba borracho.

El dirigente también cuestionó la falta de presencia policial, a pesar de que los 110 clubes que participan aportan alrededor de 35.000 pesos cada uno para el pago de los adicionales.

Por último, sostuvo que el más vulnerable en este tipo de situaciones es el árbitro, que debe poner todo su coraje para impartir justicia.