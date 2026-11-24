El anillo de fuego se producirá el 6 de febrero de 2027 y en la Patagonia se mostrará como en ningún otro lugar. Las actividades que armaron para la ocasión.

Eclipse solar 2027: las opciones para disfrutarlo en la zona de Argentina donde mejor se verá

El 6 de febrero de 2027 un eclipse solar anular dibujará el anillo de fuego sobre el cielo de la Patagonia y una zona cordillerana de Chubut , según lo que anticipan los astrónomos y difunden desde el sector turístico de la región, será el lugar ideal para disfrutar de un espectáculo único.

Según se informó en su, la franja central del fenómeno pasará por la localidad galesa de Trevelin , y por la cercana comunidad Nahuelpan .

Por eso, también en Esquel y otros puntos de la zona cordillerana chubutense se impulsó una oferta de astroturismo que, ahora que la fecha del evento está más próxima, ya está en marcha.

Para el sector, el fenómeno pondrá a la provincia en el centro de la escena internacional.

Por eso, el Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, declaró el evento de Interés Turístico Provincial. Y en este noviembre de 2027, la Legislatura provincial hizo lo propio.

Eclipse solar: horarios y duración cerca de la cordillera

Cerca de la cordillera, la fase parcial del eclipse comenzará a las 10:22 de la mañana. El anillo de fuego se verá entre las 11:51 y las 11:59, con una duración de 7 minutos y 31 segundos.

El eclipse anular, con su típico anillo de fuego, podrá observarse completo durante siete minutos.

El cierre llegará alrededor de las 13:34. En total, la fase parcial se extenderá por 3 horas y 12 minutos.

Por estos días, ya está disponible en el sitio oficial de turismo de Chubut el brochure con el detalle de las distintas propuestas y el contacto de los prestadores que las ofrecen.

Trevelin, eje del eclipse solar del verano 2027

Trevelin queda a pocos kilómetros de Esquel y a las puertas del Parque Nacional Los Alerces.

Es conocida por su herencia galesa, sus cielos despejados, el paisaje de montaña y su campo de tulipanes de cada primavera. Allí se concentran la mayor parte de las experiencias que se ofrecen para el astroturismo.

En el paraje La Floral, dentro de la zona de Trevelin, el Campamento Galileo Galilei suma telescopios profesionales y filtros solares certificados en un lodge turístico con vista a las montañas. También ofrece charlas especializadas y una opción con tres noches de alojamiento.

En Taiy Jardín Cordillerano, un botánico de estilo japonés con cultivo de peonias y más de 20 especies de árboles y plantas, ofrecen la experiencia Taiyó & Astros, en una jornada de día completo, con traslados desde Esquel, guía profesional y gastronomía regional.

En el establecimiento agroturístico Cerro Cónico arman el Campamento Astronómico Diurno, también ubicado sobre la línea central del eclipse y con vistas al Valle 16 de Octubre.

Con una copa de vino

Quienes prefieran combinar el eclipse con vino pueden optar por la propuesta de Casa Yagüe, sobre la Ruta Nacional 259, en el kilómetro 63,5. Incluye observación con guía habilitado, visita al viñedo y la bodega, y un almuerzo Farm to Table con degustación de tres etiquetas de producción propia.

El Campamento Galileo Galilei se arma en un lodge de Trevelin.

Nawal Glamping, en el kilómetro 1 de la ruta Provincial 17, ofrece guía especializado, visores homologados, servicios gastronómicos y música en vivo.

Para quienes buscan algo más largo, Meraki Sur arma un paquete del 4 al 7 de febrero. Incluye traslados desde y hacia el aeropuerto, tres noches de alojamiento, la jornada de observación y una excursión por la Ruta Galesa, con Cascadas, el Molino Nant Fach y un viñedo.

El tren La Trochita con astroturismo

La línea central también toca la comunidad de Nahuelpan, estación terminal del tren histórico La Trochita, que parte desde esquel.

Hasta allí llega El Viaje Solar del Viejo Expreso Patagónico, en un recorrido a bordo de los antiguos vagones que une patrimonio ferroviario, cultura mapuche-tehuelche y en esta oportunidad, también observación astronómica.

Incluye visitas al museo de la comunidad y espacios de artesanías y gastronomía regional.

La Trochita, el Viejo Expreso Patagónico, ofrecerá una experiencia de obervación en su cabecera de Nahuel Pan.

En el Área Natural Protegida Piedra Parada, en tanto, prepararon la excursión Eclipse, en la que los restos de la caldera y la chimenea solidificada de un antiguo volcán de hace unos 50 millones de años se convertirá en un escenario cautivante para la observación del eclipse.

La visita se combinará con un recorrido por la meseta patagónica, el Río Chubut y el Cañadón La Buitrera, entre otros atractivos de esta reserva de 132 hectáreas. El paseo incluye traslado, guía profesional y picnic.

En Esquel y el Parque Nacional Los Alerces

En Esquel, el Campamento Astronómico Margherita está ubicado en el centro de la línea de sombra. Ofrece observación guiada, visores homologados y gastronomía, en un entorno rural. El Campamento Astronómico Carao, en Pueblo Carao, permite ver el eclipse desde las orillas de una laguna rodeada de montañas.

Dentro de la ciudad, la Reserva Natural Urbana propone el Anillo de Fuego desde Laguna La Zeta. Incluye traslado, guía profesional, visores homologados y una charla sobre el fenómeno y la observación segura.

El Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio Mundial de la UNESCO, tendrá sectores priorizados en Playa La Usina, en la zona centro, y Bahía Mansa, en la zona sur. Habrá observación guiada, charlas científicas, interpretación ambiental y actividades culturales.

La meseta y la costa: otras opciones en Chubut

En Gualjaina, localidad de la meseta chubutense, el Predio Municipal será sede de una observación coordinada y abierta al público. Está en la intersección de la calle Marcelo Dromaz y la avenida Benito Fernández. Brindará información sobre el eclipse y prestará visores homologados para ver el anillo de cerca.

Sobre la costa, Patagonia Sky organiza Eclipse en Carnaval 2027 el 6 de febrero en la Estancia El Pañuelo, en Puerto Lobos. Incluye charla magistral, acceso al campo y la playa, observación con telescopio y lentes certificados, y almuerzo patagónico.

Acrux Astroturismo, en tanto, propone el Anillo de Fuego Patagónico el 6 y 7 de febrero en el Refugio de Vida Silvestre La Esperanza, al norte de Puerto Madryn y en la zona previa al ingreso a Península Valdés. Aquí, la experiencia se combina también con observación nocturna del cielo, una visita a la lobería y gastronomía regional.