Flybondi al borde de la quiebra: cómo reclamar la plata de un vuelo cancelado

Qué documentación deben presentar quienes compraron pasajes y por qué el reintegro no está garantizado.

Los pasajeros de Flybondi que pagaron vuelos que fueron cancelados y todavía esperan la devolución del dinero se encontraron otro obstáculo: el pedido de concurso preventivo de la aerolínea.

La presentación de FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera la marca, ingresó el 2 de octubre en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo de Guillermo Mario Pesaresi. La empresa pidió protección judicial después de casi dos meses sin vuelos comerciales.

Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra para renegociar sus deudas, entre ellas los reintegros que reclaman pasajeros por vuelos cancelados. La aerolínea low cost busca ordenar sus deudas.

La Justicia ya asignó el expediente y comenzó a intervenir. Si la Justicia abre el proceso, quienes todavía no cobraron deberán acreditar lo adeudado ante el síndico y esperar las condiciones de pago que se acuerden.

La aerolínea acumula alrededor de dos meses sin volar y conserva tres aviones sin actividad comercial en el país. El concurso busca evitar una quiebra y preservar la empresa, aunque una eventual reanudación de los vuelos también requerirá fondos para financiar la operación.

Cómo se puede reclamar la devolución de los pasajes

“El pasajero de Flybondi no perdió su derecho, lo que está en riesgo es cobrarlo”, explicó la abogada Leticia Pelle, especialista en derechos del consumidor. Si se abre el concurso, quienes tengan reintegros pendientes alcanzados por el proceso deberán acreditar esas deudas junto con los demás acreedores.

Quienes pagaron sus pasajes de Flybondi con tarjeta pueden consultar al banco por una reversión del cargo por el servicio no prestado (Foto: La Nación)

Para recuperar los pasajes que ya fueron abonados, los pasajeros pueden consultar al banco si pagaron con tarjeta y preparar los comprobantes para reclamar en el expediente judicial.

El punto de partida es reunir el comprobante de pago, el código de reserva, el número y la fecha del vuelo, y el aviso de cancelación. También sirven los correos, mensajes y números de gestión de reclamos anteriores, incluidas las respuestas de la compañía.

Quienes pagaron con tarjeta de crédito o débito pueden consultar al banco emisor o a la administradora por una reversión del cargo debido a un servicio no prestado. La entidad evaluará las condiciones de la operación, la documentación y los plazos aplicables.

Esa gestión no asegura la devolución. El reclamo debe identificar la compra y explicar que el viaje no se realizó, con el resumen de la tarjeta o el movimiento bancario y la comunicación de la cancelación como respaldo.

Cómo presentar el reclamo ante la ANAC

La ANAC recibe denuncias por cancelaciones y otros incumplimientos del transporte aéreo. El trámite es gratuito y se inicia en el formulario disponible en su sitio oficial. Allí deben incorporarse los datos de contacto, el documento del pasajero y la información del pasaje.

Una vez enviada la presentación, el organismo remite un correo con el número de gestión. Las consultas posteriores se realizan respondiendo ese mensaje, por lo que conviene conservarlo junto con los comprobantes.

Si se abre el concurso de Flybondi, las deudas alcanzadas deberán acreditarse ante la sindicatura en el plazo que fije el juez (Foto: Bariloche2000)

El sistema también ofrece la posibilidad de acceder a una conciliación voluntaria y virtual una vez admitido el reclamo. Sin embargo, una denuncia administrativa no sustituye la presentación que corresponda en el concurso ni garantiza que el pasajero recupere el dinero.

Qué cambia si la Justicia abre el concurso

La apertura requiere una resolución del juez. En esa decisión se dispone el sorteo del síndico y se fija la fecha hasta la cual los acreedores podrán solicitar la verificación de sus créditos.

Ese trámite permite acreditar el origen y el monto de la deuda. Los datos de la sindicatura y el vencimiento deben publicarse en los edictos judiciales, que indican dónde presentar la documentación.

Los reintegros pendientes suelen encuadrarse como créditos comunes, sin una preferencia especial de cobro. Un eventual acuerdo puede contemplar cuotas, períodos de espera o una reducción de lo adeudado; esas condiciones requieren las mayorías legales y la aprobación judicial.

La ley también prevé una exención del arancel de verificación para los créditos inferiores a tres salarios mínimos, sin necesidad de que el juez la declare.