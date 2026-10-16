Las millonarias deudas de Flybondi: le debe a YPF, Google, Mercado Libre, y hasta a la Copa Argentina

La aerolínea presentó ante la Justicia un pasivo de $609.589 millones y un patrimonio neto negativo de $280.000 millones en nueve meses. Son 780 acreedores.

Flybondi no le pagó a casi nadie. La aerolínea de bajo costo presentó ante la Justicia una lista de 780 acreedores y 816 créditos que incluyen desde proveedores de limpieza y control de plagas hasta gigantes corporativos como YPF, Google, Mercado Libre, Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), Fedex, Sabre y Telecom.

Entre los acreedores también figuran Swiss Medical, el Hotel Presidente y la Cooperativa de Servicios de Taxis del Aeropuerto de Ezeiza. El concurso preventivo fue presentado el 2 de octubre y el panorama financiero que revela es de una gravedad extrema: al momento de solicitarlo, la empresa tenía un saldo bancario negativo de $2.492 millones.

Uno de los datos más llamativos de la lista es la presencia del Grupo Terruño , una firma mendocina, con una deuda de $255,3 millones correspondiente al patrocinio de la Copa Argentina 2026 . Flybondi se había comprometido como "Main Sponsor" del torneo organizado por la AFA de Claudio Tapia, con un plan de diez cuotas de $47,19 millones mensuales. Ninguna se pagó y el contrato habría sido rescindido alrededor de la quinta cuota.

El Estado nacional también figura entre los grandes damnificados. La deuda con organismos públicos supera los $9.000 millones y US$1,3 millones sin contar intereses ni actualizaciones: $4.697 millones al Ministerio de Turismo por tasas impagas desde 2019, $1.475 millones a ARCA en impuestos, $2.070 millones en aportes y contribuciones al sistema previsional, $1.369 millones a la ANAC con deudas desde 2018, $857 millones al fondo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $441 millones a Migraciones y $203 millones más US$1,37 millones a EANA, la empresa que controla el espacio aéreo.

Un detalle adicional sin explicación: en sus libros figuran cientos de millones en tasas de seguridad y migraciones que los pasajeros pagaron con el pasaje pero que el Estado nunca recibió.

Un patrimonio que se deterioró $280.000 millones en nueve meses

Los números del concurso preventivo son elocuentes. Según el balance auditado al 31 de diciembre de 2025, Flybondi tenía activos por $293.426 millones, pasivos por $446.730 millones y un patrimonio neto negativo de $153.304 millones. Nueve meses después, el estado presentado ante la Justicia mostró activos por $176.104 millones y pasivos por $609.589 millones: el patrimonio neto negativo se profundizó en $280.181 millones y las deudas pasaron a representar casi tres veces y media el valor de los activos.

En el mundo digital, Mercado Libre figura con $194,8 millones por avisos y video programático, mientras que Google acumula $70,8 millones por campañas de Google Ads de mayo, junio y julio de 2026. La paradoja es llamativa: en junio, con apenas 442 vuelos operados de 1.135 programados, la aerolínea gastó $27 millones en publicidad online. En julio, cuando solo despegaron 134 aviones, la cuenta siguió corriendo: otros $15,4 millones.

El mayor acreedor individual en dólares es HY Credit Global Opportunities LLC, con US$59,25 millones, lo que representa aproximadamente el 44% de las obligaciones en moneda extranjera. Le siguen YPF con US$14,09 millones —la petrolera estatal había cortado el suministro de combustible en julio pasado por falta de pago— y AA2000 con US$7,86 millones, además de distintas empresas de leasing de aviones.

La empresa reconoció en su presentación judicial que sus problemas no eran transitorios. "Hacia marzo de 2026 la dificultad financiera dejó de caracterizarse razonablemente como una tensión transitoria de liquidez. Se transformó en una imposibilidad general y persistente de atender de manera regular