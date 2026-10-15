EN VIVO: el mapa que muestra el avance de las nubes, la lluvia y el viento en Neuquén

La AIC prevé variaciones térmicas marcadas y la presencia continua de ráfagas de viento. Parte del territorio provincial permanece bajo alerta amarillo por tormentas.

El mapa que muestra el avance de las nubes, la lluvia y el viento en Neuquén.

Las nubes no se van de Neuquén y el período de inestabilidad meteorológica continuará en los próximos días, con una presencia constante de aire húmedo del este, lo que causará un gradual ascenso en las temperaturas. Mientras tanto, parte del territorio provincial permanece bajo alerta por tormentas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) prevé, para los próximos días, variaciones térmicas marcadas y la presencia continua de ráfagas de viento de variada intensidad que afectarán a las localidades del valle.

Para este jueves 15 de octubre, se aguarda un día con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 20°C en la capital provincial. El viento soplará desde el sector este a una velocidad constante de 24 km/h, acompañado por ráfagas de igual intensidad. Durante la noche, continuará el panorama parcialmente nublado con un descenso del termómetro hasta los 4°C, mientras que los vientos rotarán e incrementarán su velocidad a 31 km/h con ráfagas de 41 km/h.

Claudio Espinoza

En tanto, para el viernes 16 de octubre, la cobertura nubosa se incrementará de forma absoluta. Durante el día estará completamente cubierto con una máxima de 18°C y ráfagas del noreste a 19 km/h. Hacia la noche se mantendrá una mínima de 4°C con vientos del este a 24 km/h y ráfagas que tocarán los 39 km/h, manteniendo la tendencia de días grises e inestables en Neuquén.

Alerta amarillo por tormentas intensas en la provincia

Por otro lado, en diversos sectores del territorio provincial rige para este jueves por la noche un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aviso abarca el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas.

Según detalló el organismo nacional, "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo y ráfagas".

Asimismo, se proyectan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 mm, marcas que podrían ser superadas de forma puntual.

Mapa de las nubes, la lluvia y el viento en Neuquén

A través de este mapa interactivo, se puede visualizar en tiempo real el avance de las ráfagas de viento, las nubes, la lluvia y la tormenta en Neuquén. En el extremo superior del margen derecho, el usuario puede seleccionar qué capa climática desea observar. Debe hacer click en el símbolo redondo amarillo y se desplegará el panel de opciones.

Por otra parte, en el margen inferior, la plataforma permite mostrar una proyección a futuro, con solo hacer click en el botón "play" ubicado a la izquierda.

Fin de semana con ascenso térmico y ráfagas sostenidas

El fin de semana traerá un paulatino incremento de las temperaturas junto al desarrollo de aire inestable en la región. Para el sábado 17 de octubre durante el día, se prevé cielo mayormente cubierto con una máxima de 20°C, vientos del noreste a 23 km/h y ráfagas sostenidas de similar intensidad. Por la noche continuará la nubosidad con 5°C de mínima y ráfagas que alcanzarán los 39 km/h.

Por su parte, el domingo 18 se posicionará como la jornada más cálida, registrando una máxima que ascenderá hasta los 24°C bajo condiciones inestables durante el día. En horario nocturno, el cielo se mantendrá cubierto con 5°C de mínima y un marcado aumento del viento, con ráfagas intensas del noreste que alcanzarán los 59 km/h, lo que anticipa el ingreso de aire húmedo y viento fuerte en la zona.