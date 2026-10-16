Dólar: proyectan que para diciembre del 2027 llegará a $2.000 por efecto de las elecciones

Luego de que Javier Milei dijera que tiene u$s125.000 millones para enfrentar una corrida cambiaria, las calificadoras ajustaron su proyección del tipo de cambio.

El dólar llegará a unos $2.000 al finalizar el 2027 dicen las calificadoras de riesgo.

Las agencias internacionales de calificación de riesgos crediticios comenzaron a advertir, sobre el impacto que van a tener las elecciones presidenciales el año próximo en la marcha de la economía en Argentina. Se espera una mayor dolarización y una suba de la cotización del billete norteamericano que a final del 2027 estaría en $2.000.

Así lo indica un reporte de FixSer, donde se señala que "el tipo de cambio nominal en la Argentina alcanzará los $2.021 para diciembre de 2027, lo que representará un incremento interanual del 26,5%,

La entidad prevé que 2027, al tratarse de un año electoral, estará marcado por una mayor "incertidumbre y volatilidad en el mercado de cambios".

De acuerdo con el informe, se anticipa una "dinámica de dolarización de carteras" en los meses previos a los comicios, lo que generará "presión sobre la cotización de la divisa", el nivel de reservas internacionales y las tasas de interés necesarias para sostener la demanda de dinero.

El escenario base de FIX asume un incremento en la tasa mensual de devaluación durante el segundo trimestre de 2027, a modo de cobertura frente al proceso electoral.

A pesar de esta aceleración cambiaria, la calificadora proyecta una inflación interanual de 19,1% para el cierre de ese año (con un promedio mensual de 1,4%), lo que derivaría en una suba del tipo de cambio real y "un moderado traslado a precios internos".

En materia de política monetaria, el reporte señala que las tasas pasivas, que son las que ofrecen los bancos para tomar depósitos, experimentarán "subas temporales durante los picos de volatilidad cambiaria" para absorber liquidez y atenuar las expectativas de devaluación.

Bajo estas premisas, la tasa TAMAR, que es la de los plazos fijo mayoristas, cerraría el año 2027 en un 18% nominal anual, tras promediar un 26,6% en el añ, mientras que las tasas activas (las de préstamos) mostrarían una reducción para facilitar las condiciones de financiamiento.

Escenarios alternativos

Por otro lado, la calificadora contempla un escenario alternativo de mayor tensión política, en el cual el tipo de cambio oficial escalaría hasta los $2.184 para diciembre de 2027, con un alza interanual del 34,5% y una inflación del 26,6% anual.

En el plano de la economía real, el informe proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá un 2,4% en 2027 y un 1,5% en el alternativo,

traccionado por el impulso de las inversiones vinculadas al RIGI —principalmente en el sector hidrocarburífero— y el desempeño favorable del sector agropecuario. Asimismo, estima que el superávit primario de las finanzas públicas se mantendrá firme en un 1,3% del PIB.

La bazooka de dólares de Javier Milei

El presidente Javier Milei sabe que el mercado todavía no confía en que pueda volver a ganar las elecciones del año próximo. Por eso afirmó que el Gobierno cuenta con un poder de fuego de u$s125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria y garantizar la estabilidad cambiaria.

Eso se compone del siguiente modo: